Modernizăm drumul județean dintre Petea și Ciuperceni

🛣️Consiliul Județean Satu Mare a semnat astăzi contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 194B. Traseul vizat se întinde pe o lungime de 24,32 km și leagă localitățile Petea (DN 19A) – Atea – Peleș – Pelișor – Bercu – Bercu Nou – Micula – Agriș – Ciuperceni (DN 19).

Investiția se ridică la 92.193.466 lei și este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Modernizarea drumului va asigura o conexiune eficientă între două artere rutiere importante, DN 19A și DN 19, facilitând astfel legătura dintre punctul de trecere a frontierei Petea și drumul spre Baia Mare.

„Prin această investiție condițiile de circulație vor fi transformate radical. Vom aduce acest tronson la standardele actuale de siguranță și confort pentru toți participanții la trafic. Ne dorim ca pe lângă îmbunătățirea infrastructurii rutiere, acest proiect să aducă și o dezvoltare economică reală care să fie în beneficiul locuitorilor din zonă”, a declarat președintele Pataki Csaba.

Contractul a fost atribuit Asocierii Ardelean Company Nord Vest SRL (lider de asociere), împreună cu Conrep SA, Mirghis & Mayer SRL, Infraconcept SRL și Nordic Vision SRL. Durata totală a contractului este de 37 de luni: 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor.

