MODERNIZARE. Extinderea rețelei de gaze naturale a început la Sânmiclăuș

Comuna Moftin investește peste 16,5 milioane de lei pentru conectarea a peste o mie de gospodării la rețeaua de distribuție a gazului



Comuna Moftin face un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii energetice. Începând cu localitatea Sânmiclăuș, s-au demarat lucrările de extindere a rețelei de gaze naturale, un proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care va aduce beneficii directe pentru patru sate din comună.

Primele lucrări la Sânmiclăuș

Startul a fost dat în localitatea Sânmiclăuș, urmând ca în paralel să fie demarate lucrări și în Domănești, Moftinu Mare și Ghilvaci. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în baza contractului de execuție nr. 2086/04.04.2025, semnat între Comuna Moftin și Asocierea Gaz Vest Rețele SRL – Corsem Impex SRL – Prodexim SRL, având ca lider Gaz Vest Rețele SRL.

Un proiect așteptat de comunitate

„Este un proiect esențial pentru confortul și siguranța locuitorilor din comuna Moftin. Așteptăm de mult timp acest moment și suntem bucuroși că am reușit să trecem de etapa birocratică și să intrăm în faza de implementare. Mulțumesc echipei de proiect și tuturor celor care au susținut această inițiativă”, a declarat primarul comunei, Gheorghe David.

Investiție de peste 16 milioane de lei

Proiectul are o valoare totală de 16.521.240,96 lei, la care se adaugă TVA de 3.139.035,78 lei, și prevede extinderea rețelei de gaze pe o lungime de 34.680 metri. Nu mai puțin de 1.088 gospodării din cele patru sate aparținătoare vor putea beneficia de racordare la rețeaua de gaze naturale.

Beneficii pe termen lung

Dincolo de avantajele imediate pentru cetățeni – confort și costuri reduse cu încălzirea – proiectul creează și oportunități pentru dezvoltarea economică locală. Disponibilitatea gazului natural poate atrage noi investiții, sprijini activitatea firmelor din zonă și reduce dependența de alte surse de energie, mai costisitoare sau poluante.