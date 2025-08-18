Nebunie la beție!!!

În Odoreu, un bărbat de 33 de ani a demonstrat că nu-ți trebuie permis ca să devii vedeta polițiștilor rutieri, ci doar 2,09 g/l alcool în sânge și ceva chef de hoție. Individul a pornit în zori să testeze utilitarele din județ, furând două la rând, de parcă ar fi fost la drive-test cu degustare gratuită.

A fost prins rapid, spre ghinionul lui și amuzamentul comunității. Acum se odihnește 24 de ore la „hotelul IPJ”, cu pensiune completă și cazare pe gratis.

Desigur, beneficiază de prezumția de nevinovăție… dar alcoolemia aia vorbește mai tare decât avocatul.