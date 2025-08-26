Negrești-Oaș investește peste 20 milioane euro pentru mobilitate urbană durabilă, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027

Locuitorii din Negrești-Oaș vor avea, în următorii ani, condiții mai bune de transport datorită unui contract de finanțare semnat între ADR Nord-Vest și Primăria Negrești-Oaș. Proiectul va aduce un sistem modern de transport public, trotuare mai sigure și piste pentru biciclete, ca să fie mai ușor și mai plăcut să te deplasezi prin oraș, indiferent că mergi pe jos, cu bicicleta sau cu autobuzul.

Datorită acestui proiect, Negrești-Oaș va avea patru autobuze electrice, cu o capacitate totală de 148 de pasageri, care vor circula pe două trasee importante și vor opri în 31 de stații moderne. Se estimează că aceste autobuze vor fi folosite de aproape jumătate de milion de pasageri, semn că oamenii aleg tot mai des transportul public, mai ales când este sigur, curat și confortabil.

Investițiile vor consta și în amenajarea a peste 11 kilometri de piste pentru biciclete, legate într-o rețea continuă în tot orașul, dar și trotuare noi sau reabilitate, pentru ca mersul pe jos și cu bicicleta să devină o opțiune reală pentru toți. Pentru cei care nu au bicicletă, va exista un sistem de bike-sharing cu 120 de biciclete și triciclete, astfel încât oricine să poată ajunge rapid oriunde în oraș.

Pe lângă acestea, orașul va avea iluminat public modern, zone verzi amenajate și mobilier urban nou. Efectul pe termen lung va fi reducerea poluării, pentru că orașul va emite cu peste 8% mai puțin dioxid de carbon, adică va ajunge la aproximativ 3.600 de tone pe an, o scădere importantă pentru sănătatea comunității. La final, peste 6.400 de persoane vor beneficia direct de acest sistem nou, iar întreaga comunitate, inclusiv cei care vin în vizită sau locuiesc în satele apropiate, se vor bucura de un oraș mai prietenos, sigur și verde.

Proiectul „Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș – cod SMIS 301404” este finanțat prin Prioritatea 4 – „O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă”, din Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, și face parte din obiectivul „O Europă mai verde”. Toate lucrările ar trebui să fie gata până în martie 2029.