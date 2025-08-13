Negrești-Oaș petrece trei zile și trei nopți fără oprire – Zilele Orașului 2025, între tradiție și super show-uri

15• 16• 17 august 2025 – Negrești-Oaș se îmbracă în straie de sărbătoare pentru Zilele Orașului 2025, un eveniment așteptat cu nerăbdare de localnici și oaspeți de pretutindeni. Pe scenă: talente locale de toate vârstele, artiști consacrați și nume mari ale muzicii românești – VOLTAJ, ADDA, HOLY MOLLY, AMNA – gata să transforme centrul orașului într-un festival al bucuriei. Programul va cuprinde parade spectaculoase, momente festive, recitaluri folclorice, DJ party-uri care vor ține publicul în mișcare până târziu în noapte și un show de artificii memorabil. Locația: inima orașului – Centrul Negrești-Oaș.

Program complet – Zilele Orașului Negrești-Oaș 2025

Vineri, 15 august

Deschiderea oficială a sărbătorii va fi una energică:

20:30 – 21:30 – Concert MT Creativ

21:30 – 22:30 – Concert AMNA – pop, vibe pozitiv și hituri cunoscute de toată lumea

22:30 – 02:00 – DJ party cu DJ Zolas x CB Sound, DJ Mischare și DJ Nutzu – petrecere în aer liber până după miezul nopții

Sâmbătă, 16 august

O zi plină, de la probe de sunet până la dans și concerte spectaculoase:

13:00 – 16:00 – Probe de sunet

18:30 – 19:30 – Concert Centrul Educational Edutopia : dans sportiv, muzică live, canto, recital cor, formația Silver BOAA

19:15 – 19:30 – Parada festivă prin oraș

19:30 – 20:30 – Moment festiv: premiere, titluri de excelență, prezentarea delegațiilor oficiale

20:30 – 20:45 – Dans cu RaDa Dance Studio

20:45 – 21:15 – Concert Viorel Papuc

21:15 – 22:00 – Concert MT Creativ

22:00 – 22:15 – Concert Stefania Hotca

22:15 – 23:00 – Concert Ionuț Hanțig

23:00 – 24:00 – Concert extraordinar HOLLY MOLLY – energia cluburilor internaționale pe scena din Negrești-Oaș

00:00 – 02:00 – DJ party cu David Jenei

Duminică, 17 august

Ultima zi – apogeul sărbătorii, cu folclor autentic și artiști de top:

12:00 – 16:00 – Probe de sunet

17:30 – 18:00 – Tiplea Amedea, Tiplea Mira, Mare Yasmina

18:00 – 18:30 – Talente negreștene: Școala de dans Viorel Ianoș

18:30 – 19:15 – Gigi Finta

19:15 – 20:15 – Asociația Vocea Diasporei Române în Franța

20:15 – 20:45 – Concert Gheorghe Berinde

20:45 – 21:30 – Regal folcloric cu Rafila Bârboș, Crina Horincar, Antonel Micle, Nicu Pop, Maria Tripon și ansamblurile Oașul și Sânzienele

21:30 – 22:15 – Concert MT Creativ

22:15 – 23:00 – Concert ADDA – voce caldă, hituri sensibile și atmosferă de neuitat

23:00 – 23:45 – Concert extraordinar VOLTAJ – rock, energie și refrene cântate în cor

23:45 – Focuri de artificii spectaculoase

01:30 – Încheierea oficială a activităților

Timp de trei zile, Negrești-Oaș va pulsa în ritmul muzicii, al tradițiilor și al întâlnirilor dintre prieteni, rude și oaspeți veniți din toate colțurile lumii. Străzile orașului vor fi pline de culoare, miros de bunătăți și sunetul aplauzelor.

Organizatori: Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, Casa Orășenească de Cultură, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș.