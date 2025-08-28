Noul stadion din Satu Mare – un pas important spre realizare

Proiectul noului stadion din Satu Mare înaintează, după ce Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate. Viitoarea arenă va fi construită pe amplasamentul fostului stadion Unio și va avea o capacitate de 4.090 de locuri, cu posibilitatea de extindere pentru a corespunde cerințelor Ligii 1.

Noua construcție va fi una multifuncțională, gândită nu doar pentru competiții sportive, ci și pentru concerte și evenimente culturale, transformându-se astfel într-un punct de atracție important pentru comunitate.

Proiectul reprezintă un pas concret spre modernizarea infrastructurii sportive a municipiului și un semnal că Satu Mare își dorește să fie pregătit pentru competiții de nivel înalt și evenimente de amploare.