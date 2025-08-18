Noutate la Curtea Vinului celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium: posibilitatea de a rezervare de masă pentru a savura vinul în confort

La Curtea Vinului din cadrul celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium, vizitatorii vor beneficia de o noutate pe placul tuturor: pentru prima dată în istoria evenimentului, organizatorii oferă oportunitatea rezervării de mese. Această noutate a fost introdusă pentru a permite vizitatorilor să se bucure în confort de cele mai alese vinuri din regiunea viticolă Satu Mare și de programul variat al Curții Vinului.

Mesele rezervabile oferă locuri pentru 8 persoane, fiind astfel alegerea ideală pentru cei care doresc să ciocnească în compania prietenilor și să se bucure de atmosfera festivalului. Numărul locurilor este limitat, de aceea este recomandat să rezervați mesele din timp.

Sistemul de rezervări va fi disponibil începând cu data de 18 august, ora 16.00. Cei care doresc să-și asigure un loc alături de prieteni sau familie sunt rugați să-și rezerve masa din timp. Este important de reținut că numai mesele rezervate în prealabil garantează un loc sigur.

Curtea Vinului este inima Zilelor Culturale Partium: nu este doar un loc de degustare a vinurilor, ci și un adevărat spațiu comunitar. Sub umbra copacilor din Grădina Romei, vinurile unice ale vinificatorilor locali, concertele și discuțiile între prieteni creează atmosfera specială care captivează publicul în fiecare an.

Vor fi prezente anul acesta următoarele crame:

Butka Sándor (Orașu Nou) • Crame Năstase (Halmeu) • Crama Teodor (Rătești) • Fehér Gyula (Viile Satu Mare) • Crama Reizer (Terebești) • Dobra Wine (Dobra) • Crama Poszet (Tămășeni) • Crama Ludróczki (Orașu Nou) • Crama Mike (Halmeu) • Crama Nachbil (Beltiug) • Szőnyi László Winery (Diosig) • Mádi A Borbirtok (Tokaj-Hegyalja) • Tritterra (Halmeu).

Vinificatorii nu oferă doar vinuri, ci și bogăția terroirului local și angajamentul lor față de vinificație. Fiecare înghițitură ascunde gustul unic al regiunii, oferind o experiență magică tuturor celor care vizitează Curtea Vinului.

Detaliile privind rezervarea meselor și interfața de rezervare sunt disponibile pe site-ul oficial al PMN Borudvar: www.pmnborudvar.ro

Rezervați o masă împreună cu prietenii și savurați împreună cele mai bune vinuri ale verii în Grădina Romei!

Organizatorii celei de-a 24-a ediții a Zilelor Culturale Partium sunt sprijiniți de numeroși susținători, cărora le mulțumim pentru contribuție:

Denumire scenă, sponsori principali: Catena, Dendiarom, Tarr Beton, Mamut Invest

Sponsori principali: Arni Sol Trans, Corina Express, Trans Pink

Sponsorul spectacolelor de teatru: Mobman

Partener pentru sănătate: Clinica Korall

Sponsori de aur: Ardelean Company Nord West, Autonet, Aquastar, La Segheria, MSYS, Tarr&Tarr, The Dome

Sponsori de argint: Business Transaction, Dobra Wine, Electrocenter, Hutton, InterBro Farm, Nicovid, No Pardon Pub, Oxygen, Santec, Triterra, Varga Quattro, Zoli Husi

Sponsori de bronz: Best Build Technology, Beta Security, Famous Summer Club, Genezis Trade Romania, IW Epito, KNEHO ROM, Kirila, Mindig Friss, Ratioterm, Sentierri, Steiger, Super Alimente, SVD Bau, Team Consult

Sponsori: Alconor, Ambo Consulting, Arhidor, Apollonia, Bodnár, CBS Marmura, Erdholz, Garden Design, Glissiero, Cotec Rom, Mátészalkai Sütőipari KFT, Technosam

Organizatori

UDMR și Fundația Identitas

Instituții și ONG-uri co-organizatoare

Clubul Pensionarilor Prietenia, Asociația Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti, Asociația Pro Satu Mare, Doxity, Asociația Societatea Carpatină Ardeleană, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György, Asociația Inițiativa Tineretului Maghiar, Mathias Corvinus Collegium Satu Mare, Organizația de Femei UDMR, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Cercul Szent István, Asociația Culturală „Szamos”, Asociația Freelife



Organizații și instituții co-finanțatoare

Consiliul Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, Fondul Cultural Național, Fondul pentru Cooperare Națională Ungaria, Fundația Communitas, Fundația Bethlen Gábor, Ministerul Agriculturii, Cabinetul prim-ministrului – Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale, Fundația MOL-Új Európa, Ministerul Culturii, Szerencsejáték ZRT., Centrul de servicii civile din străinătate, Asociația Hierotheosz, D.R.I., Fundația Eurotrans.



Parteneri Media

Szatmar.ro, City Rádió, Szatmári Friss, Maszol, Szamos.ro, Revista Szamos, PresaSM, PortalSM, Satu Mare News, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, TV1 Satu Mare, Radio Cluj, Bihari Napló, Nagybanya.ro

Noutate la Curtea Vinului!



Știm cât de frustrant era până acum când voiai să te așezi la masă cu prietenii sau familia, dar toate mesele erau ocupate – acum însă am găsit o soluție!

Începând din acest an, vei avea un loc garantat dacă îți rezervi din timp masa în Grădina Romei! Savurează în confort cu prietenii cele mai bune vinuri din regiunea viticolă Satu Mare și programele variate ale Curții Vinului!🍇✨



👉 Mesele rezervabile au capacitate pentru 8 persoane, fiind ideale pentru întreaga familie sau grupul de prieteni.

👉 Important: Doar rezervarea online în prealabil îți garantează locul sigur la masă! Numărul locurilor este limitat, iar rezervările se pot face exclusiv online.

Nu ratați ocazia!

📅 Rezervările se pot face începând de mâine, 19 august, ora 16:00!

📍 Detalii: www.pmnborudvar.ro



✅ Rezervă o masă acum și vino să ciocnești cu cele mai bune vinuri ale verii în Grădina Romei!