O nouă ediție de succes a Festivalului ,,Zilele Iancului” din Ianculești

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural al Municipiului Carei și în parteneriat cu Societatea Cultural- Patriotică „Avram Iancu”, duminică 31 august 2025 a avut loc cea de-a XXIV – a ediție a festivalului „Zilele Iancului”, în localitatea Ianculești.

Și anul acesta a fost un prilej de primenire sufletească, de reafirmare a unei identități puternice și mândre. Moții de la câmpie sunt inima prin care românismul bate în Sătmar, cel mai puternic.

Programul zilei a început la ora 10:00 cu liturghia, urmată la 12:00 de lansarea monografiei „Ianculești – un secol de istorie, tradiție și suflet românesc (1924–2024)” semnată de Ioan Dorel Todea, cu un cuvânt-înainte al † Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Despre volum au vorbit: dr. Sava Toader Viorica, ing. Mihail Todea, din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului – protopopul Florian Mocanu și managerul Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare. Moderatorul evenimentului a fost preotul din localitate, Mircea Oneț.

Au fost prezenți: primarul municipiului Carei – Monica Giurgiu Kovacs, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare: Cătălin Filip și Roxana Petca; consilieri județeni, din partea Instituției Prefectului Județul Satu Mare: Bianca Șorian; viceprimari, oameni de cultură și primarul comunei Horea din județul Alba: Marin Nicola, și consilierul municipal din Carei: Sebastian Oneț- fiu al satului.

Cartea profesorului Ioan Dorel Todea despre satul său natal, Ianculeşti, nu este o simplă monografie, ci mai degrabă o confesiune adâncă a unui om care vine din acest loc, merge în lume, devine un om important în societate, fiind recunoscut pentru valoarea sa, şi apoi se întoarce în satul său natal cu un dar. Şi ce dar mai adânc şi mai sugestiv poate avea în tolbã un dascăl decât o carte despre secularul său sat natal.

În carte găsim date relevante privind viaţa cotidianã a acestui sat de moţi, poezii, mărturii, biografii care însumate dau imaginea unui cuib al rezistenţei, dar şi al culturii care lumineazã.

De la 12:30 a avut loc o slujbă religioasă și depuneri de jerbe de flori la bustul lui Avram Iancu din localitate, totodată au luat cuvântul și au vorbit despre însemnătatea acestui eveniment, primarul municipiului Carei, Monica Kovacs, primarul comunei Horea, Nicola Marin, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, din partea Instituției Prefectului a vorbit Bianca Şorian.

Au mai luat cuvântul: autorul monografiei, Ioan Dorel Todea, Ionuț Oneț, fiu al satului Ianculești, consilierul local, fiu al satului, Sebastian Oneț.

Spectacolele artistice și momentele folclorice s-au desfășurat începând cu ora 18:00, când a avut loc deschiderea oficială. Programul a inclus recitaluri și reprezentații variate:

Lina Șchiop și tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești, Răzvan Roșu și Grupul „Tecerașii”, Cristian Crișan și formația MVM, Aida Negrea, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, alături de Ansamblul Folcloric „Cununița și Cununița Năzdrăvană” și soliștii Alexandra Hodaș, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia, Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian și Emma Thuinaiphiang, Mirela Mănescu, iar în final, celebra cântăreață Paula Hriscu.