O vulpe ucisă , după ce a atacat și mușcat, doi câini dintr-o gospodărie din localitatea Porumbești

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, a fost aplicată 5 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi contravenționale, în valoare totală de – 7.600 lei, din care – 7.600 lei – pentru 3 exploatații non profesionale, din localitatea Mihăieni ( 2.400 lei x 1 ) din localitatea Mihăieni ( 4.000 lei x 1 ) și localitatea Certeze ( 1.200 lei x 1 ), precum și 2 avertismente, în 2 exploatații non profesionale, din localitățile, Mihăieni, pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare în : Franța, Spania, Ungaria, Portugalia și Irlanda de Nord.

În această perioadă, evoluează în U.E. – Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Italia, Croația, Serbia, Bulgaria, Bosnia Herțegovina și Ungaria

În județul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, din localitatea Mihăieni. În această perioadă a fost stins focarul de Pestă Porcină Africană, care a evoluat în localitatea Botiz.

Datorită evoluției mai multor focare de rabie pe teritoriul României, dar și în urma confirmării unui caz de rabie, la o vulpe ucisă de doi contacți, după ce a atacat și mușcat, doi câini dintr-o gospodărie nonprofesională din localitatea Porumbești. D.S.V.S.A. Satu Mare, roagă toți deținătorii de carnasiere (câini, pisici), să contacteze medicul veterinar concesionar local, pentru a solicita vaccinarea antirabică a acestora , în special a celor care nu au fost vaccinate în campania anterioară.

Atenție, Rabia este o boală mortală atât la om cât și la animale.

Atenție mărită la populația de vulpi și șacali din teritoriu.

A fost stabilită o zonă de protecție, în localitatea Porumbești/ Fond Cinegetic nr.14 Halmeu și de asemenea s-a stabilit o zonă de supraveghere/zonă de mare risc, în fondurile cinegetice: FV 1 Cămârzana, FV 6 Vama, FV 10 Livada, FV 2 Bixad, FV 3 Huta, FV 12 Bătarci, FV 13 Băbești, FV 15 Micula, FV 16 Noroieni, FV 17 Lazuri, FV 18 Satu Mare, FV 28 Vetiș, FV 29 Dacia, FV 35 Berveni, FV 36 Foieni, FV 37 Sanislău, FV 38 Pișcolt.

Primăriile din județul Satu Mare, sunt responsabile de gestionarea carnasierelor fără stăpân de pe raza administrativ teritorială.

Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea , vaccinarea , sterilizarea și controlul bolitor câinilor in adăposturi se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitar veterinare înscrise în OUG – 155/2001

, sterilizarea și controlul bolitor câinilor in adăposturi se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitar veterinare înscrise în OUG – 155/2001 Informează populația despre existența oricărui focar de rabie la câinii fără stăpân și dispun măsuri urgente de prevenire și răspândire a virusul Rabic,

Pentru monitorizarea efectivelor de animale domestice și sălbatice din zonele de protecție și supraveghere, D.S.V.S.A. Satu Mare, a dispus realizarea următoarele măsuri:

– Organizarea de vânători la specia vulpe și alte carnivore sălbatice, fără a fi utilizați câini de vânătoare în fondurile cinegetice, cu afluirea în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, a cadavrelor animalelor vânate, care vor fi însoțite de cererea de analiză.

– Toate animalele cu comportament anormal, vor fi notificate imediat la DSVSA Satu Mare, carnivorele suspecte de rabie vor fi ucise și afluite în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză.

– Cadavrele carnasierelor (vulpi, șacali, câini, pisici etc) găsite moarte în fondurile cinegetice vor fi afluite la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză, de către personalul instruit, al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploataţiile noncomerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerinţe de biosecuritate: