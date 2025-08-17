Părintele Vasile Danciu condus pe ultimul drum, la Catedrala Ortodoxă din Carei

Sâmbătă, 16 august 2025, comunitatea ortodoxă din Carei și din împrejurimi s-a adunat în rugăciune pentru a-și lua rămas-bun de la preacucernicul părinte Vasile Danciu, trecut la cele veșnice la vârsta de 79 de ani.

Slujba Prohodirii a fost săvârșită, cu începere de la ora 12:00, de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi. În cadrul rânduielii de înmormântare, clerici, credincioși și apropiați ai celui adormit au înălțat rugăciuni și cântări pentru odihna sufletului părintelui care a slujit, cu dăruire și credință, Biserica și comunitatea.

Întreaga ceremonie religioasă s-a desfășurat la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Carei, fiind precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii. Atmosfera a fost una de profundă emoție și reculegere, amintirile legate de pilda de viață și slujirea părintelui Vasile aducând mângâiere celor prezenți.

Părintele Vasile Danciu rămâne în inimile celor care l-au cunoscut ca un slujitor statornic al altarului, un îndrumător spiritual și un sprijin de nădejde pentru comunitate.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!