Parteneriat pentru dezvoltarea unitară a județelor din regiunea Nord-Vest

Consiliul Județean Satu Mare face încă un pas important în direcția unei dezvoltări armonioase și sustenabile, prin aprobarea unui acord de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV). Acest parteneriat are ca obiectiv elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism la nivelul județului Satu Mare și se înscrie într-un proiect-pilot regional derulat în toate județele din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Proiectul urmărește realizarea și actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) pentru unități administrativ-teritoriale selectate din fiecare județ, asigurând astfel o planificare coerentă și modernă a dezvoltării urbane și rurale.

Beneficiile parteneriatului

Prin acest demers, Consiliul Județean și ADR Nord-Vest își propun:

să sprijine dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunii;

să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor ;

să asigure o gestionare durabilă a teritoriului și a peisajului ;

să promoveze utilizarea rațională a resurselor ;

să protejeze și să pună în valoare diversitatea culturală a județului.



Parteneriatul nu se limitează doar la aspecte tehnice, ci aduce și o viziune strategică pe termen lung, bazată pe studii de fundamentare, politici publice și programe destinate dezvoltării teritoriale. Astfel, proiectul va contribui la o mai bună corelare a planurilor de urbanism, la investiții eficiente și la o dezvoltare coerentă a localităților din județ.

Prin acest pas, Satu Mare își consolidează rolul activ în procesul de dezvoltare regională, demonstrând că doar prin colaborare și planificare strategică se poate construi un viitor echilibrat și prosper pentru întreaga comunitate.