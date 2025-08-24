Pericolul selfie-urilor în apropierea zonelor feroviare

Pe măsură ce selfie-urile devin o parte tot mai integrată a vieții cotidiene, autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate realizării acestora în zone periculoase, cum ar fi în interiorul sau în apropierea trenurilor. În ultima perioadă, incidentele legate de accidentele feroviare din cauza distragerii de atenție în timpul realizării de selfie-uri au crescut semnificativ.

În acest context, polițiștii sătmăreni din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare fac apel la responsabilitatea și siguranța pasagerilor.

Prin evenimentul organizat în Gara CFR Satu Mare s-a realizat informarea, sensibilizarea și conștientizarea comunității sătmărene cu privire la:

Riscurile asociate cu selfie-urile pe tren

Realizarea de selfie-uri în apropierea trenurilor sau în timpul călătoriilor poate duce la:

Accidente feroviare : Distragerea atenției de la siguranța personală poate conduce la alunecări, căderi sau accidente grave;

: Distragerea atenției de la siguranța personală poate conduce la alunecări, căderi sau accidente grave; Expunerea la pericole de pe platforme : Călătorii care își pierd echilibrul sau se află prea aproape de marginea peronului pot fi victime ale trenurilor care ajung sau pleacă;

: Călătorii care își pierd echilibrul sau se află prea aproape de marginea peronului pot fi victime ale trenurilor care ajung sau pleacă; Accidente cu uși sau feronerie: Închiderile bruște ale ușilor sau mișcările neașteptate ale trenului pot duce la accidente dacă pasagerii sunt concentrați pe telefonul mobil.

Măsuri de prevenire:

Fii conștient de mediul înconjurător : Înainte de a face un selfie, asigură-te că ești într-o zonă sigură, departe de marginea platformei sau de ușile trenului;

: Înainte de a face un selfie, asigură-te că ești într-o zonă sigură, departe de marginea platformei sau de ușile trenului; Respectă semnele și avertizările de siguranță : Evită să te apropii de zonele interzise, cum ar fi peronul sau marginea trenului, unde riscurile sunt semnificative;

: Evită să te apropii de zonele interzise, cum ar fi peronul sau marginea trenului, unde riscurile sunt semnificative; Nu face selfie-uri în timpul călătoriei : Este mai sigur să aștepți până când trenul ajunge la destinație sau este complet staționat;

: Este mai sigur să aștepți până când trenul ajunge la destinație sau este complet staționat; Încurajează siguranța: Atunci când vezi o persoană care dorește să facă un selfie într-un loc periculos, oferă-i o recomandare prietenoasă să aleagă un loc mai sigur.

Prin implementarea campaniei naționale ,,Selfie-ul pe tren nu ia like, ia vieți!” și la nivelul județului Satu Mare, polițiștii sătmăreni promovează în special tinerilor care sunt atrași de tendințele online și doresc să captureze momente unice, dar este esențial ca distracția să nu pună în pericol propria viață. Viața reală nu ar trebui să fie un preț pe care să-l plătești pentru o poză.

Siguranța trebuie să fie prioritatea fiecăruia dintre noi. Încurajăm toți călătorii să adopte comportamente responsabile, pentru a preveni orice formă de victimizare care ar putea apărea dintr-un simplu gest aparent inofensiv.