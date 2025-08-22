PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate – Satu Mare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 32, 37 și 43 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc.

În sarcina persoanei de 43 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în intervalul martie – august 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de canabis.

De asemenea, din probatoriul administrat în cauză a reieșit că persoana de 43 de ani, în perioada iunie – august 2025, ar fi deținut în vederea comercializării și ar fi manipulat droguri de mare risc și produse psihoactive (3-CMC și 4BMC), substanțe interzise ce au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

Au fost efectuate 5 percheziții domiciliare, unde au fost descoperite și ridicate aproximativ 300 de grame de canabis, o cantitate de substanță psihoactivă 4BMC, porționată și ambalată în folie și punguțe, cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La data de 21 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea celor 3 persoane.

Astăzi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă a două dintre persoanele reținute, pentru 30 de zile, iar față de bărbatul de 37 de ani, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.