Polițiștii sătmăreni atrag atenția bicicliștilor: Res-pectați regulile de circulație!

Pentru a nu fi implicați în accidente rutiere, polițiștii atrag atenția bicicliștilor cu privire la următoarele reguli de circulație:

Să nu circule cu bicicleta dacă se află sub influența băuturilor alcoolice!

Pentru a circula pe drumul public, bicicleta trebuie să fie echipată corespunzător (dispozitiv de frânare eficace, mijloc de avertizare sonoră, lumina de culoare albă sau galbenă în față, lumină de culoare roșie în spate și cel puțin un element reflectorizant!

Înainte de a schimba direcția de mers, mai ales spre stânga, trebuie să se asigure din față și din spate că nu se apropie niciun autovehicul;

Înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, trebuie să reducă viteza, să se asigure temeinic și să acorde prioritate de trecere celorlalți participanți la trafic;

Să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar atunci când se deplasează în grup, numai în coloană, pe un rând câte unul;

În condiții de vizibilitate slabă este obligatoriu să poarte vestă fluorescent reflectorizantă, iar bicicleta să fie prevăzută în față cu lumina albă, iar în spate cu lumină roșie.