Polițiștii și jandarmii sătmăreni, acțiune comună în zona cu potențial de conflict

La data de 9 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor și Secției de Poliție Rurală Petrești au desfășurat acțiuni specifice, în localitatea Sanislău, cu ocazia „Zilei Ecvestre a Comunei Sanislău”, cât și pe drumurile publice din împrejurimi, în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, asigurării respectării legislației în vigoare și creșterii siguranței participanților la trafic.

În târgul de cai, polițiștii au acționat pentru prevenirea infracțiunilor de furt, combaterea actelor de comerț ilicit și verificarea respectării normelor sanitar-veterinare privind comerțul cu animale, conform H.G. nr. 984/2005. Totodată, au fost efectuate verificări privind respectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, precum și a altor acte normative incidente.

În urma activităților, au fost legitimate 51 de persoane și verificate 30 de autovehicule, fiind aplicate 69 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 11.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmărind descurajarea comportamentelor de natură să afecteze ordinea și siguranța publică, și reducerea riscului rutier.