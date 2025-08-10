Preasfințitul Timotei Sătmăreanul a sfințit pictura și exteriorul bisericii și a binecuvântat lumânărarul din Parohia Ortodoxă Culciu Mare

În duminica a 9-a după Pogorârea Sfântului Duh, 10 august 2025, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din localitatea Culciu Mare, Protopopiatul Satu Mare.

Cu acest prilej, ierarhul a sfințit pictura și exteriorul bisericii și a binecuvântat lumânărarul, după care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența credincioșilor și a autorităților locale.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la momentul pricesnei au cântat grupul de copii „Zestrea Lipăului” coordonați de doamna Pop Lucica.

La final, ca urmare a lucrărilor realizate în parohie dimpreună cu credincioșii, părintele paroh Vereș Ciprian Mihai a fost hirotesit întru iconom, cu dreptul de a purta brâul roșu, iar mai mulți binefăcători au fost distinși cu Diploma Anului Omagial.