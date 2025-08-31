Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat la manifestările dedicate Zilei Limbii Române

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat astăzi la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, desfășurate la Monumentul Limbii Române aflat în Piața Libertății din municipiul Satu Mare.

Instituită prin Legea nr. 53/2013, Ziua Limbii Române este sărbătorită în România anual, la data de 31 august. În Republica Moldova, această zi se sărbătorește încă din 1990, înainte de proclamarea independenței de stat, la 27 august 1991.

În cadrul ceremoniei, au fost susținute momente artistice de către scriitori și artiști locali, urmate de depunerea de jerbe și buchete de flori la Monumentul Limbii Române, ca semn de respect pentru limba și cultura română, elemente fundamentale ale identității naționale.