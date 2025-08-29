More

    Premierul Ilie Bolojan, consultări cu partenerii sociali asupra măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental

    Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut astăzi consultări cu
    partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe
    tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia
    Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.
    În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor
    sociali proiectele de lege.

    Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,
    a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraților,
    cu accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul.
    Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de
    sănătate, cu accent asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale pentru pacienți
    și creșterii performanței manageriale.

    Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat
    modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale și care sunt
    circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea
    personalului din administrația publică locală.

    În domeniul insolvenței, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au
    în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea
    responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență.
    În ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului,
    Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului
    cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere
    reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a
    indemnizațiilor acestora.

    Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și
    ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din
    posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.
    În ceea ce privește proiectul fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a
    arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate
    evaziunea fiscală.

    Partenerii sociali – sindicatele și patronatele – au transmis punctele de vedere și
    analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea
    pachet guvernamental. De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături
    de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare
    a măsurilor.

    GUVERNUL ROMÂNIEI

    Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii
    sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere
    situația bugetară și dezechilibrele din sistem. ”În momentul de față, sunt prea puțini
    umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom
    continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului,
    corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și
    eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le
    luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de
    dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

    La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din
    partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și
    Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării,
    Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului,
    Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul
    Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității
    Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,
    Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac
    parte din acest organism de consultare.

