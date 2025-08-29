Premierul Ilie Bolojan, consultări cu partenerii sociali asupra măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental

Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut astăzi consultări cu

partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe

tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia

Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.

În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor

sociali proiectele de lege.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,

a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraților,

cu accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de

sănătate, cu accent asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale pentru pacienți

și creșterii performanței manageriale.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat

modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale și care sunt

circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea

personalului din administrația publică locală.

În domeniul insolvenței, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au

în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea

responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență.

În ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului,

Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului

cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere

reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a

indemnizațiilor acestora.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și

ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din

posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.

În ceea ce privește proiectul fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a

arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate

evaziunea fiscală.

Partenerii sociali – sindicatele și patronatele – au transmis punctele de vedere și

analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea

pachet guvernamental. De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături

de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare

a măsurilor.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii

sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere

situația bugetară și dezechilibrele din sistem. ”În momentul de față, sunt prea puțini

umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom

continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului,

corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și

eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le

luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de

dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din

partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și

Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului,

Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul

Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității

Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,

Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac

parte din acest organism de consultare.