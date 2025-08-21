Prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului” la Poiana Codrului

Poiana Codrului se pregătește de sărbătoare. Duminică, 24 august, de la ora 16:00, va avea loc prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului”, un eveniment organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Crucișor. Manifestarea promite să aducă laolaltă cântec, joc, meșteșuguri și momente emoționante pentru întreaga comunitate.

Scena din Poiana Codrului, animată de artiști consacrați și ansambluri locale

Pe scena festivalului vor urca nume îndrăgite ale muzicii populare: Sava Negrean Brudașcu, Călin Borșe și Formația „Argus”, Marian Buzilă, Lavinia Pop. Lor li se vor alătura Ansamblul Folcloric „Vițe de Iederă” și artiști locali precum Ansamblul „Doina Codrului”, Aida Negrea, Cătălin Bocicăi Ciocoi Willy și formația sa, Cristina Maria Tăut și Anastasia Istrat.

Spectacolul va oferi publicului o îmbinare între folclorul autentic și energia comunității codrene.

Festivalul nu înseamnă doar muzică și dans. Vizitatorii vor putea descoperi un târg de produse tradiționale și meșteșugărești, dar și o expoziție de sticlă realizată de Fabrica DIAMERA GLASS din Poiana Codrului, continuatoare a unei tradiții definitorii pentru această localitate.

Momente speciale pentru comunitate

Unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului va fi premierea cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, un gest de respect și recunoștință pentru familiile care au dăruit comunității modele de viață și statornicie.

Prima ediție a Festivalului Folcloric al „Sticlarului” își propune să devină o tradiție anuală, un loc de întâlnire între generații, între artiști și public, între meșteșug și artă populară. Evenimentul este o invitație la sărbătoare, dar și o celebrare a identității culturale a Codrului.