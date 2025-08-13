More

    PROGRAM PE ZILE ŞI ORE! Trei zile de sărbătoare şi distracţie la Cetate! Zilele Orașului Ardud

    Primăria și Local Ardud, în calitatea Consiliului de organizatori invită ardudenii și oaspeții lor să participe împreună la Zilele Orașului Ardud, un eveniment finanțat din fonduri europene. Sub conceptul “Echoes of Tradition”, în perioada 15-17 august, organizatorii aduc pe scena frumusețea și diversitatea folclorului, trecut, prezent și viitor, reinterpretat în stiluri moderne cu invitații deosebiți pe gustul tuturor, unii pentru prima dată în județul Satu Mare.

     

    15 AUGUST – Zi dedicată muzicii și dansurilor tradiționale. Toți cei prezenți se vor bucura de parada portului popular, de cântece și dansuri românești, maghiare și șvăbești.

    Pe scenă: Ansamblul Folcloric „Plăieșii” (Chișinău) și Nicolae Furdui Iancu, alături de partenerii orașului Ardud din Ungaria și Ucraina, precum și cercurile de în românesc, maghiar și șvăbesc ale Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud.

    PROGRAM 15 AUGUST

    17.00 Parada portului popular

    17.45 Deschiderea oficială a Zilelor Orașului Ardud

    18.00 ARDUD LIVE – Talent de acasă!

    • Asociația Creștină „ Cortul lui David ” Ardud
    • Rednic Claudia Patricia (colaj de Mramures)

    18.40 Ansamblul de dansuri maghiare Igrice din Napkor, Ungaria (parteneri proiect)

    19:00 Grupul vocal-instrumental Реприза (Repryza)din Yamnitzia, Ucraina (parteneri proiect)

    19:20 Ansamblul de dansuri svăbești SonnenBlumen Ardud (cercul de dans șvăbesc al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

    19.40 Ansamblul de dansuri maghiare Ardud ( cercul de dans maghiar al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

    20:00  Ansamblul folcloric Cetatea Codrului din Ardud (cercul de dans românesc al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud) cu soliștii Malvina Madar Iederan, Beatriz Ciobănică, Sara Ciorba, Marisa și Narcis Șuta.

    20:30 – Ansamblul vocal-folcloric Perla , Cernăuți, Ucraina

    21:15 – Ansamblul Folcloric Plăieșii, Chișinău, Republica Moldova

    22:15 – Nicolae Furdui Iancu

    16 AUGUST – Seara Electric ARDUD! Tradiția se îmbină cu sound-ul actual. Seara va fi deschisă cu Cercul de balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, și va continua cu trupa Madness Avenue. Seara prinde viata cu DJ Sava, Dacika si piesele consacrate ale lui DJ Project.

    PROGRAM 16 AUGUST

    18:00 Festivitate de premiere ( cele mai frumoase gospodării, copiii și tinerii harnici ai comunității, cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie)

    18.40 ARDUD LIVE – Talent de acasă! – Rozsa Rareș (20 min)

    19:00 Trupa de BALET Ardud ( cercul de balet al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

    19:30 Trupa Inedit

    20:00 Bulevardul Nebuniei

    21:00 Dj Sava

    22:00 Dacika

    23:00 Proiectul DJ

    17 AUGUST – Folclor CONTEMPORAN! Pe scena din Cetatea Ardud se dezlănțuie energia Lupilor lui Calancea, Zdob și Zdub și Eugenia Nicolae, dar și invitați din Ungaria, trupa Irigy Hónaljmirigy.

    PROGRAM 17 AUGUST

    19:00 DJ WarStar

    20:00 Irigy Hónaljmirigy

    21:00 Lupii lui Calancea

    22:00 Eugenia Nicolae

    23:00 Zdob și Zdub

    În cadrul Zilelor Orașului Ardud, organizatorii au pregătit și secțiunea „Talent de ACASĂ”, unde în fiecare zi vor urca pe scenă copiilor și tinerii din comunitatea ardudană, cei care s-au înscris pentru a-și promova talentul, pasiunea și munca lor artistică. Organizatorii le oferă un spațiu de exprimare, apreciere și încurajare!

    ”Vă așteptăm zile pline de muzică și voie bună în Cetatea Ardud! Haideți să celebrăm împreună valorile care ne unesc!”, spun organizatorii evenimentului.

