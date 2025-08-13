PROGRAM PE ZILE ŞI ORE! Trei zile de sărbătoare şi distracţie la Cetate! Zilele Orașului Ardud

15 AUGUST – Zi dedicată muzicii și dansurilor tradiționale. Toți cei prezenți se vor bucura de parada portului popular, de cântece și dansuri românești, maghiare și șvăbești.

Pe scenă: Ansamblul Folcloric „Plăieșii” (Chișinău) și Nicolae Furdui Iancu, alături de partenerii orașului Ardud din Ungaria și Ucraina, precum și cercurile de în românesc, maghiar și șvăbesc ale Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud.

PROGRAM 15 AUGUST

17.00 Parada portului popular

17.45 Deschiderea oficială a Zilelor Orașului Ardud

18.00 ARDUD LIVE – Talent de acasă!

Asociația Creștină „ Cortul lui David ” Ardud

Rednic Claudia Patricia (colaj de Mramures)

18.40 Ansamblul de dansuri maghiare Igrice din Napkor, Ungaria (parteneri proiect)

19:00 Grupul vocal-instrumental Реприза (Repryza)din Yamnitzia, Ucraina (parteneri proiect)

19:20 Ansamblul de dansuri svăbești SonnenBlumen Ardud (cercul de dans șvăbesc al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

19.40 Ansamblul de dansuri maghiare Ardud ( cercul de dans maghiar al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

20:00 Ansamblul folcloric Cetatea Codrului din Ardud (cercul de dans românesc al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud) cu soliștii Malvina Madar Iederan, Beatriz Ciobănică, Sara Ciorba, Marisa și Narcis Șuta.

20:30 – Ansamblul vocal-folcloric Perla , Cernăuți, Ucraina

21:15 – Ansamblul Folcloric Plăieșii, Chișinău, Republica Moldova

22:15 – Nicolae Furdui Iancu

16 AUGUST – Seara Electric ARDUD! Tradiția se îmbină cu sound-ul actual. Seara va fi deschisă cu Cercul de balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, și va continua cu trupa Madness Avenue. Seara prinde viata cu DJ Sava, Dacika si piesele consacrate ale lui DJ Project.

PROGRAM 16 AUGUST

18:00 Festivitate de premiere ( cele mai frumoase gospodării, copiii și tinerii harnici ai comunității, cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie)

18.40 ARDUD LIVE – Talent de acasă! – Rozsa Rareș (20 min)

19:00 Trupa de BALET Ardud ( cercul de balet al Casei de Cultură „Dr Augustin Mircea” Ardud)

19:30 Trupa Inedit

20:00 Bulevardul Nebuniei

21:00 Dj Sava

22:00 Dacika

23:00 Proiectul DJ

17 AUGUST – Folclor CONTEMPORAN! Pe scena din Cetatea Ardud se dezlănțuie energia Lupilor lui Calancea, Zdob și Zdub și Eugenia Nicolae, dar și invitați din Ungaria, trupa Irigy Hónaljmirigy.

PROGRAM 17 AUGUST

19:00 DJ WarStar

20:00 Irigy Hónaljmirigy

21:00 Lupii lui Calancea

22:00 Eugenia Nicolae

23:00 Zdob și Zdub

În cadrul Zilelor Orașului Ardud, organizatorii au pregătit și secțiunea „Talent de ACASĂ”, unde în fiecare zi vor urca pe scenă copiilor și tinerii din comunitatea ardudană, cei care s-au înscris pentru a-și promova talentul, pasiunea și munca lor artistică. Organizatorii le oferă un spațiu de exprimare, apreciere și încurajare!

”Vă așteptăm zile pline de muzică și voie bună în Cetatea Ardud! Haideți să celebrăm împreună valorile care ne unesc!”, spun organizatorii evenimentului.