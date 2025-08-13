Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 15 august 2025

Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că, în data de vineri, 15 august 2025, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.

Activitatea acestor centre va fi reluată luni, 18 august 2025, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.

Cu prilejul Sărbătorii religioase Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de zi liberă legală, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.

Utilizatorii pot semnala orice întrerupere în alimentare sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:

Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929

Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929

Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205

De asemenea, utilizatorii pot accesa harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

Deranjamentele pot fi sesizate și pe site-ul companiei, utilizând aplicația ChatVolt, care, de asemenea, oferă informații privind întreruperile, rapid şi ușor.