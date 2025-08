Provocare culinară de două zile la cea de-a 24-a ediție a Zilelor Culturale Partium!

În acest an, în cadrul Zilelor Culturale Partium organizatorii pregătesc două concursuri diferite de gătit, ambele sub numele Concursul de gătit „Veress Ádám”. Așteptăm înscrierile echipelor formate din amatori pasionați de gătit și doritori de a lua o parte la cel mai delicios și distractiv eveniment culinar din Satu Mare. Locul de desfășurare este din nou unul dintre cele mai populare spații comunitare ale orașului, Grădina Romei, unde gustările vor fi preparate, într-o atmosferă prietenoasă, sub umbra copacilor seculari de aici.

Sâmbătă, 23 august, de la ora 9:00, accentul se va pune pe ciorbele la ceaun, în timp ce duminică, 24 august, tot de la ora 9:00, a doua rundă se va focaliza pe preparate din pește și vânat. Juriul va fi prezidat de Buday Péter, maestru bucătar, consultant gastronomic și de catering, persoană de televiziune, care are zeci de ani de experiență profesională și recunoaște că prepararea mâncărurilor delicioase nu este doar o profesie, ci și o plăcere și o experiență comunitară.

Înscrierile pentru concursul de gătit se pot face până la data de 20 august. Persoană de contact: Csorvási Béla – telefon 0740 986 415. Pentru validare în concurs există o singură condiție: mâncarea trebuie preparată la ceaun.

Echipele pot prepara rețete de familie încercate și testate, dar puteți experimenta și arome noi și soluții creative, deoarece juriul va aprecia orice încercare ingenioasă.

Organizatorii asigură un set de masă de bere, apă, lemne de foc și curent electric. cei care optați pentru gătit cu lemne trebuie să dispuneți neapărat de cazan. În cazul utilizării unor butelii cu gaz, acest element nu este necesar. Echipele sunt așteptate pe 23 și 24 august la ora 8.30 pentru instalare, startul concursului fiind dat la ora 9.00. Ridicarea echipamentului va fi efectuată începând cu ora 18:00, ținând cont de normele privind zona cu restricție pentru automobile.

Pentru a spori atmosfera concursului de gătit, prăjirea boilor la proțap va începe vineri, 22 august, la ora 16.00. Carnea de vită din rasa Limousin de la Cooperativa Agricolă Inovativă Schöntal, donată de Kneho-Rom Ltd, va fi pusă la proțap și va putea fi degustată la concursul de gătit din ziua de sâmbătă, 23 august, începând de la orele prânzului. Grătarele spectaculoase vor continua și duminică: pe 24 august, în jurul prânzului, antreprenorul Szilágyi Sándor va găti un vânat la proțap, în timp ce, în paralel, se va desfășura a doua zi a concursului de gătit.

Organizatori: UDMR și Fundația Identitas

Instituții și ONG-uri co-organizatoare: Clubul Pensionarilor Prietenia, Asociația Borókagyökér, Academia de Fotbal Partium, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti, Asociația Pro Satu Mare, Doxity, Asociația Societatea Carpatină Ardeleană, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György, Asociația Inițiativa Tineretului Maghiar, Mathias Corvinus Collegium Satu Mare, Organizația de Femei UDMR, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, Cercul Szent István, Asociația Culturală „Szamos”, Asociația Freelife