Atenție mărită la populația de vulpi și șacali din județ

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 75 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, a fost aplicată 5 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi contravenționale, în valoare totală de – 5.600 lei, din care – 5.600 lei – pentru 3 exploatații non profesionale, din localitatea Rătești ( 3.200 lei x 1 ) din localitatea Mihăieni ( 1.200 lei x 1 ) și localitatea Giorocuta ( 1.200 lei x 1 ), precum și 2 avertismente, în 2 exploatații non profesionale, din localitățile Rătești și Racova, pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare în : Franța, Spania, Ungaria, Portugalia și Irlanda de Nord.

În această perioadă, evoluează în U.E. – Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Italia, Croația, Serbia, Bulgaria, Bosnia Herțegovina și Ungaria

În județul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, din localitățile Boghiș, Doba, Tășnad și Mihăieni.

Datorită evoluției mai multor focare de rabie pe teritoriul României, dar și în urma confirmării unui caz de rabie, la o vulpe ucisă, într-o gospodărie nonprofesională din localitatea Porumbești. D.S.V.S.A. Satu Mare, roagă toți deținătorii de carnasiere (câini, pisici), să contacteze medicul veterinar concesionar local, pentru a solicita vaccinarea antirabică a acestora , în special a celor care nu au fost vaccinate în campania anterioară.

Atenție, Rabia este o boală mortală atât la om cât și la animale.

Atenție mărită la populația de vulpi și șacali din teritoriu.

Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolitor câinilor in adăposturi se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitar veterinare înscrise în OUG – 155/2001

Informează populația despre existența oricărui focar de rabie la câinii fără stăpân și dispun măsuri urgente de prevenire și răspândire a virusul Rabic,

Pentru monitorizarea efectivelor de animale domestice și sălbatice din zonele de protecție și supraveghere, D.S.V.S.A. Satu Mare, a dispus realizarea următoarele măsuri:

– Atenționarea prin mass media din județul Satu Mare, a tuturor persoanelor și crescătorilor de animale a pericolului mortal, pe care îl reprezintă RABIA/TURBAREA, la om și animale.

– Organizarea de vânători la specia vulpe și alte carnivore sălbatice, fără a fi utilizați câini de vânătoare în fondurile cinegetice, cu afluirea în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, a cadavrelor animalelor vânate, care vor fi însoțite de cererea de analiză.

– Toate animalele cu comportament anormal, vor fi notificate imediat la DSVSA Satu Mare, carnivorele suspecte de rabie vor fi ucise și afluite în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză.

– Cadavrele carnasierelor (vulpi, șacali, câini, pisici etc) găsite moarte în fondurile cinegetice vor fi afluite la LSVSA Satu Mare, însoțite de cerere de analiză, de către personalul instruit, al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploataţiile noncomerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerinţe de biosecuritate:

Condiţii:

porcinele deţinute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza naţională de date ( B.N.D.) ;

exploataţia trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deţinut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploataţia;

comercializarea porcinelor şi a produselor provenite de la acestea, este interzisă.

Cerinţe de biosecuritate:

porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deţinute cu alte porcine din alte exploataţii sau cu animale sălbatice;

adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua uşor curăţenia şi dezinfecţia;

trebuie să se asigure condiţii pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor şi a încălţămintei la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;

trebuie schimbată încălţămintea la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;

trebuie folosită o tăviţă cu dezinfectant pentru dezinfecţia încălţămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

trebuie limitat accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;

trebuie interzis accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

trebuie să se asigure împrejmuirea şi protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;

porcinele trebuie să fie hrănite cu nutreţuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puţin 30 de zile de la recoltare;

paiele pentru aşternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puţin 90 de zile de la recoltare;

resturile menajere care conţin urme de carne/produse din carne de porc/mistreţ şi în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

O dată cu înregistrarea de temperaturi ridicate (cu maxime cuprinse între 34°C și 40°C) și un indice temperatură-umezeală care va depăși pragul critic, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, reamintește tuturor deținătorilor și crescătorilor de animale obligația de a respecta măsurile necesare pentru asigurarea protecției și bunăstării animalelor.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU – MARE – 0261715956, 0760789016.