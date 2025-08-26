Aproape 2.000 persoane angajate prin AJOFM

1997 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Satu Mare în intervalul 01.01.2025-31.07.2025.
Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare
de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, de la începutul
anului și până la data de 31.07.2025 au fost încadrate în muncă 1.997 persoane, din care:
487 șomeri indemnizați și 1.510 neindemnizați.
Din totalul persoanelor ocupate în acest interval , 1.086 persoane au vârsta peste 45 de
ani, 239 au vârsta între 35 și 45 de ani, 261 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 411 sunt
tineri sub 25 de ani .
Grupa de vârstă Total persoane angajate
Total general 1997
Sub 25 ani 411
Între 25 și 35 ani 261
Între 35 și 45 ani 239
Peste 45 ani 1086
Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex
masculin (1.055), numărul femeilor fiind de
(942) persoane.
În funcţie de rezidenţă, 896 persoane angajate
în perioada de referinţă provin din mediul
urban, iar 1.101 persoane sunt din mediul rural.
Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care
a fost identificat un loc de muncă arată că cele
mai multe persoane au studii liceale (620), profesionale (487), gimnaziale (466), (153) persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (229) și postliceal ( 42).
Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare cumulat
până la 31 iulie 2025, 618 persoane (30,95%) fac parte din categoria celor greu sau
foarte greu ocupabile.
Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a
activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.
De la începutul anului și până la data de 31 iulie 2025, numărul persoanelor care au
beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea
indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.287 persoane.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în
a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri
active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă.
