Aproape 2.000 persoane angajate prin AJOFM

1997 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei

de Muncă Satu Mare în intervalul 01.01.2025-31.07.2025.

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare

de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, de la începutul

anului și până la data de 31.07.2025 au fost încadrate în muncă 1.997 persoane, din care:

487 șomeri indemnizați și 1.510 neindemnizați.

Din totalul persoanelor ocupate în acest interval , 1.086 persoane au vârsta peste 45 de

ani, 239 au vârsta între 35 și 45 de ani, 261 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 411 sunt

tineri sub 25 de ani .

Grupa de vârstă Total persoane angajate

Total general 1997

Sub 25 ani 411

Între 25 și 35 ani 261

Între 35 și 45 ani 239

Peste 45 ani 1086

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex

masculin (1.055), numărul femeilor fiind de

(942) persoane.

În funcţie de rezidenţă, 896 persoane angajate

în perioada de referinţă provin din mediul

urban, iar 1.101 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care

a fost identificat un loc de muncă arată că cele

mai multe persoane au studii liceale (620), profesionale (487), gimnaziale (466), (153) persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (229) și postliceal ( 42).

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare cumulat

până la 31 iulie 2025, 618 persoane (30,95%) fac parte din categoria celor greu sau

foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a

activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.

De la începutul anului și până la data de 31 iulie 2025, numărul persoanelor care au

beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea

unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea

indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.287 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în

a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri

active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă.

Cu stimă,

Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ