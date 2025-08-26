More

    Aproape 2.000 persoane angajate prin AJOFM

    1997 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei
    de Muncă Satu Mare în intervalul 01.01.2025-31.07.2025.

    Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare
    de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, de la începutul
    anului și până la data de 31.07.2025 au fost încadrate în muncă 1.997 persoane, din care:
    487 șomeri indemnizați și 1.510 neindemnizați.
    Din totalul persoanelor ocupate în acest interval , 1.086 persoane au vârsta peste 45 de
    ani, 239 au vârsta între 35 și 45 de ani, 261 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 411 sunt
    tineri sub 25 de ani .
    Grupa de vârstă                             Total persoane angajate
    Total general                                            1997
    Sub 25 ani                                               411
    Între 25 și 35 ani                                      261
    Între 35 și 45 ani                                      239
    Peste 45 ani                                             1086

    Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex
    masculin (1.055), numărul femeilor fiind de
    (942) persoane.
    În funcţie de rezidenţă, 896 persoane angajate
    în perioada de referinţă provin din mediul
    urban, iar 1.101 persoane sunt din mediul rural.
    Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care
    a fost identificat un loc de muncă arată că cele
    mai multe persoane au studii liceale (620), profesionale (487), gimnaziale (466), (153) persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (229) și postliceal ( 42).

    Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare cumulat
    până la 31 iulie 2025, 618 persoane (30,95%) fac parte din categoria celor greu sau
    foarte greu ocupabile.

    Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a
    activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.
    De la începutul anului și până la data de 31 iulie 2025, numărul persoanelor care au
    beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea
    unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea
    indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.287 persoane.
    Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
    înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în
    a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri
    active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
    stimularea ocupării forţei de muncă.

    Cu stimă,
    Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ

