SĂNĂTATE. Moftin devine centru regional al unui proiect transfrontalier pentru servicii medicale moderne



Comuna Moftin a găzduit luni conferința de lansare a proiectului „HEALTH for CBCommunities: Cross-border partnership for access to a community-based care system” („Sănătate pentru comunitățile din zona de graniță: Parteneriat transfrontalier pentru accesul la un sistem de îngrijire comunitară”). La eveniment au fost prezenți primarul Gheorghe David, partenerii din comuna Câmpulung la Tisa (Maramureș) și orașul Vișkovo (Ucraina), vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și subprefectul Ioan Tibil.

Parteneriat pentru sănătatea comunităților

Proiectul reunește autoritățile din Moftin, Câmpulung la Tisa și Vișkovo într-un efort comun de a crea o rețea medicală integrată. Inițiativa răspunde unor nevoi majore din zona transfrontalieră româno-ucraineană: lipsa infrastructurii medicale adecvate, acces redus la servicii specializate și nevoia de resurse umane calificate.

„Consiliul Județean susține și promovează inițiativele care aduc beneficii directe comunităților – fie că vorbim de infrastructură, dezvoltare economică sau sănătate. Prin acest proiect, comuna Moftin, împreună cu partenerii din comuna Câmpulung la Tisa și orașul Vișkovo, vor înființa trei centre medicale noi și vor achiziționa echipamente performante, astfel încât peste 24.000 de locuitori să poată beneficia de servicii medicale de calitate. Este un pas important pentru a aduce sănătatea mai aproape de oameni și pentru a oferi comunităților locale acces la servicii moderne și eficiente”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip.

De asemenea, subprefectul Ioan Tibil i-a felicitat pe toți cei implicați în proiect.

”Felicităm întreaga echipă de implementare pentru inițiativă și efortul depus în sprijinul comunităților locale! Acest proiect este un exemplu de colaborare eficientă transfrontalieră și un pas important spre îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate moderne pentru locuitorii din zonele de graniță. Le urăm mult succes în realizarea obiectivelor și în transformarea acestui demers într-un model de bună practică la nivel regional!

Ioan Tibil Totodată, apreciem în mod deosebit preocuparea constantă a autorităților locale din comuna Moftin pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate în mediul rural. Investițiile susținute în infrastructura medicală demonstrează angajamentul ferm față de nevoile reale ale cetățenilor și dorința de a asigura accesul echitabil la îngrijiri medicale pentru toți locuitorii, indiferent de zona în care trăiesc” – subprefect

Investiții majore și obiective clare

Cu un buget total de 1.546.298,63 euro, din care 1.391.668,75 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, proiectul prevede:

construirea unui Centru Medical pentru Reabilitare și Recuperare la Moftinu Mare;

dotarea centrului cu echipamente medicale moderne;

organizarea de ateliere de lucru comune pentru specialiști;

campanii de prevenție și screening pentru bolile musculo-scheletale și reumatice.

Cele trei comunități partenere vor beneficia de trei centre medicale noi, unde vor activa aproximativ 30 de specialiști. Se estimează că peste 24.000 de persoane vor avea acces la servicii medicale îmbunătățite, iar circa 1.500 de locuitori vor participa direct la programe de screening pe durata proiectului.

Cooperare transfrontalieră pe termen lung

Primarul Gheorghe David a subliniat că proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni (iunie 2025 – iunie 2027), reprezintă nu doar o investiție în infrastructura medicală, ci și o investiție în oameni și în colaborarea dintre comunități.

„Ne dorim ca prin aceste centre să oferim servicii medicale de calitate și să punem bazele unei rețele transfrontaliere de profesioniști în sănătate, care să colaboreze pentru binele comunităților noastre”, a afirmat edilul din Moftin.

O rețea pentru viitor

Proiectul HEALTH for CBCommunities nu se rezumă doar la infrastructură, ci își propune să construiască un model de parteneriat durabil între autoritățile locale și profesioniștii din domeniul sănătății. Prin modernizarea serviciilor și prin cooperare, Moftin și comunitățile partenere își consolidează statutul de actori activi în dezvoltarea unei regiuni mai sănătoase și mai bine pregătite pentru provocările viitorului.