SĂRBĂTOARE. „Fiii Satului Căuaș” – Tradiție, bucurie și comunitate de Adormirea Maicii Domnului

Prima ediție a evenimentului dedicat căușenilor are loc pe 15 august, cu preparate tradiționale, muzică și mare bal

Comuna Căuaș îmbracă haine de sărbătoare pe 15 august 2025, cu prilejul Adormirii Maicii Domnului, organizând prima ediție a evenimentului „Fiii Satului Căuaș”. O zi dedicată comunității, tradițiilor și bucuriei de a fi împreună, cu activități variate, preparate locale și distracție pentru toate vârstele.

Tradiții păstrate cu suflet în centrul Căuașului

Evenimentul se desfășoară lângă și în incinta Căminului Cultural din centrul localității, unde localnicii, rudele și prietenii din împrejurimi sau aflați în vizită sunt așteptați cu ospitalitate și bună dispoziție.

Punctul de atracție din prima parte a zilei va fi un concurs culinar, unde gospodari și gospodine vor pregăti preparate tradiționale autentice, gătite cu suflet, așa cum doar în Căuaș se face.

Mare bal pentru toți, seara în Căminul Cultural

Seara, atmosfera de sărbătoare se va muta în interiorul Căminului Cultural, unde va avea loc un mare bal, deschis tuturor celor care vor să danseze, să socializeze și să petreacă împreună o seară de neuitat.

Muzica, veselia și tradiția se vor împleti în acest eveniment care promite să devină o tradiție anuală a satului, un simbol al unității și al legăturilor dintre generații.

Mesajul organizatorilor: „Haideți să fim împreună!”

„Este un moment important pentru comunitatea noastră, un prilej de a ne reuni, de a păstra tradițiile și de a sărbători împreună. Vă așteptăm cu drag, fie că sunteți din Căuaș sau doar treceți pe la noi”, a transmis Gheorghe Birou, viceprimar al comunei, împreună cu Mulcuțan Florin, organizator al evenimentului.

„Fiii Satului Căuaș” este mai mult decât un eveniment – este o declarație de apartenență și iubire față de locul natal. Pe 15 august, cu ocazia unei mari sărbători religioase, comuna Căuaș își deschide porțile pentru toți cei care vor să fie parte dintr-o zi de tradiție, muzică, mâncare bună și oameni frumoși.