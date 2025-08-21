Satu Mare, mai activ ca niciodată!

Odată cu revenirea celor care au luat drumul greu al străinătății, Satu Mare a devenit mai aglomerat, dar și mult mai plin de viață. Este, de fapt, un semn bun. Întrebarea este: cum ar fi dacă orașul nostru ar fi atât de animat pe tot parcursul anului?

La ultima vizită a unor oaspeți din Turcia, cu ocazia Festivalului „Mai aproape prin literatură și folclor”, aceștia au avut doar cuvinte de laudă și au promis că se vor întoarce.

De aceea, haideți să lăsăm deoparte cârcotașii și să privim Satu Mare ca pe un oraș în care oamenii revin cu drag, alții vin în vacanță, iar alții în vizită. Să nu îi condamnăm că „ne aglomerează”, pentru că doar așa putem spune că orașul prinde cu adevărat viață.