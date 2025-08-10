Scuarul Odobescu, modernizat și redeschis locuitorilor

Scuarul Odobescu a trecut printr-un amplu proces de reamenajare, care a transformat acest spațiu urban într-un loc atractiv și prietenos pentru comunitate. Lucrările au inclus refacerea aleilor, instalarea unui sistem de iluminat eficient și reamenajarea zonelor verzi, oferind vizitatorilor un cadru plăcut pentru relaxare și socializare.

Investiția demonstrează angajamentul administrației locale față de protejarea mediului, prin plantarea de flori și întreținerea spațiilor verzi, dar și față de revitalizarea spațiilor publice.

Prin aceste intervenții, Scuarul Odobescu devine nu doar un punct de atracție pentru locuitorii din zonă, ci și un exemplu de bune practici în amenajarea urbană modernă.