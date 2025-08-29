Șerban Delia Luminița și Medieșan Dumitru Dorel, colegi ai Instituției Prefectului Satu Mare, se retrag din activitate după o carieră dedicată serviciului public

Astăzi, doi colegi apreciați din cadrul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, agent șef principal de poliție Șerban Delia Luminița și agent șef principal de poliție Medieșan Dumitru Dorel, se retrag din activitate, încheind o carieră dedicată cu profesionalism și responsabilitate serviciului public.
Agent șef principal de poliție Șerban Delia Luminița a activat în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare, unde, prin respect și dedicare, a reprezentat instituția cu onoare, consolidând încrederea cetățenilor în serviciile oferite.
Agent șef principal de poliție Medieșan Dumitru Dorel și-a desfășurat activitatea în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Satu Mare, contribuind esențial la formarea viitorilor conducători auto printr-un act de examinare corect, obiectiv și responsabil.
Cu acest prilej, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de conducerea instituției și de colegii din aparatul de specialitate, au transmis mulțumiri și aprecieri pentru întreaga activitate desfășurată, oferindu-le diplome de apreciere ca semn al recunoașterii muncii depuse în slujba comunității.
În numele întregului colectiv, le adresăm urări de sănătate, pensie îndelungată și împliniri alături de cei dragi!