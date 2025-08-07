Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 6 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 11.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Aproape 25 de permise suspendate într-o singură zi pe arterele din județul Satu Mare

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 23 conducători de autoturisme.