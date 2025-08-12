Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 11 august a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 35.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 45.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 10 conducători de autoturisme, fiind reținute și 9 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

Respectați regimul legal de viteză!

Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!

Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!

Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!

Efectuați inspecția tehnică periodică la termenul stabilit și asigurați-vă că vehiculul este în stare bună de funcționare;

Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);

Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sun autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.