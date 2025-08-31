Social Democrații sătmăreni au marcat Ziua Limbii Române

Duminică, 31 august 2025, în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, s-au desfășurat manifestările dedicate Zilei Limbii Române. Aceasta este celebrată în România începând cu anul 2013, la data de 31 august, fiind instituită prin Legea nr. 53/2013.

Alături de colegii social-democrați sătmăreni, la eveniment au participat: vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul județean Sorin Stănean și vicepreședinții organizației municipale PSD Satu Mare, Radu Poias și Cosmin Domnișan.

Programul a cuprins momente artistice susținute de elevi și artiști locali, precum și ceremonia depunerii de jerbe și buchete de flori la Monumentul Limbii Române, în semn de respect pentru valorile fundamentale ale culturii și istoriei românești.

Limba română nu reprezintă doar un mijloc de comunicare, ci este expresia identității și istoriei poporului nostru. Ea este purtătoarea tradițiilor, a creației artistice și a valorilor transmise din neam în neam. Așa cum afirma poetul Nichita Stănescu: „A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea.”

Este datoria noastră să păstrăm și să cultivăm graiul românesc, ca un patrimoniu neprețuit al neamului nostru, care ne leagă de trecut și construiește puntea spre generațiile viitoare.