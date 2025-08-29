🧬Spitalul Județean de Urgență Satu Mare oferă pacienților noi analize de laborator avansate. De acum, testele moderne moleculare și genetice sunt disponibile local, în maximum 48 de ore, fără a mai fi nevoie de deplasare în alte județe.

✅Gamă largă de investigații cu tehnologie de ultimă generație: HPV, teste pentru infecții respiratorii și boli cu transmitere sexuală, investigații pentru trombofilie, determinarea toleranței la lactoză, paneluri de alergii pentru copii și adulți, boli autoimune și reumatologice, boala Lyme etc.

🧪În curând, laboratorul va introduce și teste pentru identificarea mutațiilor genetice cu rol în oncologie, extrem de utile în diagnosticarea și monitorizarea cancerului.

📍Programări: 0711.025.964 / 0261.748.674 sau personal pe strada Ravensburg nr. 1-3 (parter spital) sau str. Gheorghe Lazăr (policlinică).

Detalii: https://shorturl.at/dBM9P