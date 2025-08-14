Studiile noului program în cibernetică, statistică și informatică economică la UVVG

Program de studiu NOU!

UVVG aduce în Baia Mare un program universitar unic: Informatică Economică în sistem dual

Studii universitare și experiența practică în companii private

Ești interesat să devii analist, programator, programator de sistem informatic sau manager de proiect informatic? UVVG te ajută să îți pui planul în practică!

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” prin extensia Baia Mare lansează, din acest an universitar, noul program de studii Informatică Economică în format învățământ dual. Această formulă modernă de pregătire combină cursurile universitare cu experiența practică, desfășurată direct în companii partenere, oferind studenților șansa de a învăța și de a lucra în același timp.

Programul, demarat în cadrul proiectului Dezvoltarea Consorțiului Regional Integrat pentru Învățământ Dual Maramureș, Construirea și Dotarea Campusului Profesional Integrat Maramureș, îmbină în mod echilibrat domeniul economic – finanțe, marketing, contabilitate, resurse umane – cu cel al tehnologiei informației – programare, baze de date, tehnologii web, inginerie software. Astfel, absolvenții vor putea înțelege nevoile reale ale organizațiilor și vor ști să creeze și să implementeze soluții IT cu impact direct în afaceri.

Tinerii care aleg sistemul dual beneficiază de o serie de avantaje. De la burse lunare, la pregătirea teoretică și mai ales, practică. Studenții vor beneficia de stagii plătite de practică în companii, încă din timpul facultății. Acest lucru le asigură o integrare rapidă pe piața muncii și o experiență profesională valoroasă chiar înainte de absolvire.

Printre companiile partenere unde viitorii studenți vor avea șansa să urmeze studii practice se regăsesc SC EATON SRL, Universal Alloy Corporation Europe S.R.L., SC Holisun SRL și Aramis Invest SRL.

Studiile noului program în cibernetică, statistică și informatică economică, se întind pe parcursul a trei ani, la zi.

Prin acest program, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad formează specialiști capabili să lege lumea afacerilor de cea a tehnologiei, oferind companiilor parteneriate valoroase și studenților, un start solid în carieră.

Platforma de înscrieri se redeschide în 1 septembrie la www.admitere.uvvg.ro.