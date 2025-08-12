TENIS. Campionatul Internațional „Ping Pong Fără Frontiere” ajunge la Satu Mare

Sportivi din 5 țări se vor înfrunta la Sala Ecaterina Both, între 23 și 24 august

Satu Mare devine, pentru două zile, capitala internațională a tenisului de masă. În perioada 23–24 august 2025, Sala Ecaterina Both va găzdui o nouă ediție a prestigiosului Campionat Internațional de Tenis de Masă „Ping Pong Fără Frontiere”, organizat de Asociația Clubul Sportiv Armand Supur. Competiția va reuni sportivi din România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Serbia.

Dueluri internaționale la masa de joc

Competiția va debuta vineri, 23 august, cu proba pe echipe. A doua zi, sâmbătă, 24 august, este rezervată confruntărilor individuale. Ambele probe se vor desfășura după același format: grupe preliminarii, urmate de tablouri eliminatorii.

Cei mai valoroși jucători ai turneului vor fi răsplătiți cu cupe, medalii, diplome și articole sportive. Campionatul se adresează atât sportivilor legitimați, cât și amatorilor pasionați de acest sport dinamic și spectaculos.

Sprijin local și deschidere internațională

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, partener oficial al competiției.

„Este o onoare să putem aduce o astfel de competiție în Satu Mare. Invităm publicul să susțină sportul și să vină în număr cât mai mare la sală”, transmite organizatorul Czigler Anton.

Înscrieri deschise până aproape de start

Toți cei interesați să participe sunt invitați să se înscrie din timp. Informații suplimentare și detalii despre competiție pot fi obținute la numărul de telefon: 0745 611 835 (Czigler Anton).