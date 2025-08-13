TRADIȚIE. Festivalul Folclorului Codrenesc „Oțeloaia” la cea de-a LXVIII- a ediție

Un minunat prilej de prezentare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi obiceiurilor străvechi

Duminică 17 august 2025, de la ora 12:00, va avea loc cea de-a LXVIII-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc „Oțeloaia”, eveniment organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare în colaborare cu Instituția Prefectului Județului Satu Mare, Primăria și Consiliul Local Homoroade și Pensiunea „Popasul Codrenilor”.

Tradiția reînvie

Tradiţia reînvie în splendidul decor al pădurii, acolo unde folclorul codrenesc dăinuie pentru a fi transmis noilor generaţii. Festivalul Codrenesc de la Oţeloaia este un minunat prilej de prezentare a cântecului şi dansului popular, a datinilor şi obiceiurilor străvechi.

Oțeloaia a devenit în timp, spațiul consacrat în care anual se concentrează întreaga spiritualitate a Codrului, în adevărata sa splendoare și unicitate.

Nume mari pe scenă

În program: Sava Negrean Brudașcu, Lavinia Goste și Marius Zorilă; Nicolae și Nicușor Mureșan; Leontina Dorca și Maria Carmen Sas; Silvia Zagoreanu și Veta Ghimpu (Republica Moldova); Petre Petruse; Maria Tripon; Ana Holdiș Pop; Ionela Toma; Emanuel Silaghi; Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană” și soliștii: Alexandra Hodas, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Nicole Gruia Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian, Emma Thuinaphiang; Ansamblul Folcloric al Județului „Doruri Sătmărene” și soliștii: Karina Molnar, Paula Cornea, Alexandra Deac, Alexandra Nagy, Darius Matioc; Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” – Ardud; Ansamblurile Folclorice tășnădene – „Flori de Codru și Mugurașii Codrului” și soliștii: Ianis Ardelean, Anna Farcău, Miruna Marcu, Adelina Marcu, Olimpia Hărdălău; Grupul folcloric „Homoroade” și soliștii: Simina Olteanu, Alina Nagy; Dănțăușii din Cuța.