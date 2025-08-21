TRANSFORMARE. Pasarela suspendată pietonală și velo de la Crinul – un pas sigur spre viitorul Sătmarului

Primarul Kereskényi Gábor: „Construim un oraș modern, mai sigur și mai verde pentru generațiile viitoare”

Satu Mare își schimbă fața prin investiții care pun oamenii pe primul loc. Proiectul pasarelei pietonale și velo supraterane de la intersecția Crinul, intrat în faza finală de elaborare a proiectului tehnic, este una dintre cele mai importante inițiative urbane finanțate din fonduri europene. Cu o valoare de aproape 75 de milioane de lei, pasarela nu înseamnă doar infrastructură, ci un pas înainte spre un oraș mai verde, mai sigur și mai european.

Un proiect pentru oameni, nu doar pentru trafic

Pasarela pietonală și velo din intersecția Crinul reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții de infrastructură derulate în Satu Mare. Construcția supraterană, cu structură metalică și platforme concentrice, va oferi siguranță pietonilor și bicicliștilor, reducând totodată blocajele frecvente din trafic.

Primarul Kereskényi Gábor subliniază că acest proiect marchează o etapă importantă în transformarea municipiului: „Obiectivul general este în concordanță cu direcția europeană de promovare a mobilității durabile și cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a României 2030. Vorbim despre o investiție care va ridica standardul de viață și va repoziționa Satu Mare pe harta orașelor europene moderne.”

Primarul Kereskényi Gábor subliniază că această investiție are o miză socială și de mediu:„Nu construim doar o pasarelă, ci o punte către un oraș modern. Vrem să oferim siguranță pietonilor, spațiu pentru bicicliști și o alternativă reală la mașina personală. Este un proiect care schimbă modul în care ne mișcăm prin oraș și felul în care respirăm în fiecare zi.”

Siguranță, accesibilitate și spații verzi

Pasarela va fi un reper arhitectural al municipiului, cu platforme concentrice, lifturi pentru persoanele cu dizabilități și piste dedicate bicicliștilor. Zonele verzi integrate și mobilierul urban modern vor transforma intersecția Crinul dintr-un nod aglomerat într-un spațiu prietenos și aerisit.

Mai mult, sistemul de iluminat cu panouri solare și soluțiile moderne de scurgere a apelor pluviale arată grija administrației pentru eficiența energetică și protecția mediului.

Conectarea cartierelor prin infrastructură modernă

Investiția include și modernizarea pistelor de biciclete de pe Podul Golescu, pe o lungime de 1.200 de metri, asigurând o legătură mai bună între cartiere și o continuitate a traseelor velo. Această rețea integrată va oferi locuitorilor libertatea de a alege mobilitatea nemotorizată – rapidă, sigură și nepoluantă.

Astfel, infrastructura velo a orașului se dezvoltă integrat, oferind continuitate și coerență rețelei de mobilitate nemotorizată.

Calendarul lucrărilor

Conform documentației tehnice, termenul de finalizare a investiției este decembrie 2027. Până atunci, administrația locală va urmări îndeaproape implementarea etapelor, astfel încât Satu Mare să poată beneficia de o infrastructură sigură, modernă și adaptată standardelor europene.

Prin acest proiect, municipiul își aliniază dezvoltarea la obiectivele europene de reducere a emisiilor de carbon și de promovare a mobilității durabile. După finalizare, municipiul Satu Mare va putea spune, cu mândrie, că face parte din generația orașelor care au avut curajul să investească în viitor.