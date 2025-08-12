Un secol de artă frumoasă la Baia Mare – expoziție de excepție la Satu Mare

Muzeul Județean Satu Mare și Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” invită publicul să descopere o călătorie fascinantă printr-o sută de ani de creație artistică în cadrul expoziției temporare „Un secol de arte frumoase la Baia Mare” (A szépművészet évszázada Nagybányán).

Evenimentul reunește lucrări reprezentative ale artiștilor care au făcut parte din faimoasa Școală de la Baia Mare, un centru de referință în arta românească și central-europeană. Vizitatorii vor putea admira opere ce surprind frumusețea peisajului, farmecul vieții de odinioară și diversitatea stilurilor ce au marcat acest secol de creație.

Vernisajul va avea loc joi, 14 august 2025, de la ora 17:00, la Muzeul de Artă Satu Mare (Szatmárnémeti Szépművészeti Múzeum), în prezența curatorilor Fetykó Erika și Raluca Pop. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 14 august – 12 octombrie 2025.

„Un secol de arte frumoase la Baia Mare” este o invitație de a redescoperi bogăția patrimoniului artistic, într-un spațiu în care culoarea, lumina și emoția se împletesc armonios.

Organizatorii, dr. Liviu Marta – manager MJSM și Robert Strebel – manager MJACABM, vă așteaptă cu drag să luați parte la acest eveniment cultural de excepție.