Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș anunță o nouă campanie de voluntariat în sprijinul persoanelor cu dizabilități din Satu Mare

Într-un demers menit să încurajeze implicarea comunitară și sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, Centrul Multifuncțional Social din zona Ostrovului lansează o campanie de recrutare de voluntari specializați care să contribuie la activitățile desfășurate în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a transmis public un apel către toți profesioniștii care își doresc să se implice activ în sprijinirea unor categorii vulnerabile:

„Uneori, cea mai mare schimbare începe cu un gest mic. Avem nevoie de oameni care vor să dăruiască din timpul, priceperea și empatia lor. Alăturarea ca voluntar în acest proiect este mai mult decât un act de bunăvoință – este un pas concret spre o comunitate mai unită și mai puternică.” – a declarat viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș.

Campania se adresează în mod special celor care activează sau au experiență în domenii precum:

infirmierie ,

pedagogie de recuperare ,

kinetoterapie ,

asistență medicală.

Cei interesați sunt invitați să se alăture echipei Direcției de Asistență Socială Satu Mare, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor centrului.

„O comunitate devine mai puternică prin implicarea celor care aleg să dăruiască, nu doar să primească”, este mesajul transmis în cadrul inițiativei.

📌 Detalii despre înscriere și activitățile voluntarilor pot fi consultate pe platforma oficială: infosm.ro/i/AnuntRecrutareVolutari