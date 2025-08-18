Vizită oficială a conducerii Consiliului Județean Satu Mare în județul Győr-Moson-Sopron, Ungaria

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, împreună cu Kovács Attila, administratorul public al județului, au efectuat recent o vizită oficială în județul Győr-Moson-Sopron din Ungaria, unde au fost primiți de conducerea administrației județene.

Întâlnirea a reprezentat un prilej important pentru întărirea legăturilor de colaborare dintre cele două administrații, cu accent pe dezvoltarea unor proiecte comune de interes transfrontalier. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatelor existente și pe identificarea de noi direcții de cooperare în domenii precum infrastructura, dezvoltarea economică, turismul și schimburile culturale.

De asemenea, au fost analizate oportunitățile oferite de programele europene de finanțare, care pot sprijini implementarea unor inițiative comune menite să aducă beneficii comunităților de pe ambele maluri ale graniței.

Vizita oficială subliniază angajamentul administrațiilor din Satu Mare și Győr-Moson-Sopron de a continua și extinde relațiile de colaborare, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă și crearea unor punți de cooperare tot mai solide între România și Ungaria.