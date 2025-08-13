Week-end plin de evenimente în județul Satu Mare

Acest sfârșit de săptămână vine la pachet cu o serie de evenimente în județul Satu Mare. Cu atât mai mult cu cât vineri va fi sărbătorită și Sfânta Marie Mare.

Dintre acestea menționăm evenimente culturale cum ar fi: Festivalul Folcloric Codrenesc Oțeloaia în data de 17 august 2025, ”Zestrea Oașului” în perioada 15-17.08.2025 la Negrești-Oaș, ”Electric Ardud”, ”Contemporary Folklore” și ”Cetatea Codrului” la Ardud, ”Zilele Partium” la Satu Mare, Festivalul Viei și Vinului la Beltiug, Ziua Satului Lucăceni, sau Fiii Satului la Căuaș. De asemenea, în această perioadă, prilejuite de sărbătoarea de Sfânta Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului) în județ vor avea loc numeroase procesiuni și slujbe religioase (la Mănăstirea Bixad, Mănăstirea Scărișoara, Mănăstirea Măriuș precum și la catedrale și biserici ortodoxe din Satu Mare, Carei, Tășnad și Negrești-Oaș).

Având în vedere specificul sezonului estival și intensificarea activităților culturale organizate în spațiul public, se menține un accent deosebit pe coordonarea eficientă a structurilor MAI, pentru asigurarea unui climat de maximă siguranță în desfășurarea evenimentelor programate în perioada următoare.

„Având în vedere intensificarea activităților cultural-recreative din sezonul estival, precum și a sărbătorii de Sfânta Maria, menținerea siguranței publice reprezintă în continuare un obiectiv esențial. O bună colaborare între structurile MAI este esențială pentru desfășurarea fără probleme a evenimentelor din județ. Mulțumesc echipelor operative pentru seriozitatea și dedicarea de care dau dovadă și transmit cetățenilor că vom rămâne vigilenți și uniți în eforturile noastre de a asigura protecția comunității.” – prefect Altfatter Tamás.