Weekend plin pentru polițiștii sătmăreni: șoferi băuți și fără permis, depistați pe drumurile județului

Polițiștii sătmăreni au desfășurat, în perioada 14–17 august a.c., ample acțiuni de supraveghere și control în trafic, în urma cărora au depistat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului, unii dintre ei fără a deține permis de conducere.

Șofer băut, oprit la Bixad

Pe 14 august, în jurul orei 16.40, polițiștii Secției Rurale Negrești-Oaș au oprit, în localitatea Bixad, un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani, din Negrești-Oaș. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Accident pe DN 19F, șofer fără permis și băut

În noaptea de 16 august, ora 04.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe DN 19F, între localitățile Odoreu și Băbășești. Un bărbat de 37 de ani, din Homoroade, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă și s-a răsturnat în șanț.

În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu poseda permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Conducător auto fără permis, prins băut la Livada

Tot pe 16 august, ora 22.00, polițiștii din Livada au oprit în trafic un bărbat de 31 de ani, din municipiul Satu Mare. Testarea acestuia a indicat o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările ulterioare au arătat că individul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, motiv pentru care polițiștii i-au întocmit dosar penal.

Tânăr de 26 de ani, prins băut și fără permis la Medieșu Aurit

La doar câteva ore distanță, pe 17 august, ora 02.50, polițiștii rutieri au oprit un autoturism între localitățile Medieșu Aurit și Medieș Rîturi, condus de un tânăr de 26 de ani, din localitatea Apa.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere.

Pe numele tânărului s-au deschis cercetări pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis.

Astfel de cazuri subliniază riscurile majore generate de conducerea sub influența alcoolului și fără drept legal, dar și importanța controalelor preventive desfășurate de polițiști pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile județului.