    Zilele Orașului Ardud 2025 – „Echoes of Tradition”, o ediție de succes

    Zilele Orașului Ardud se desfășoară și anul acesta, în perioada 15-17
    august, sub conceptul „Echoes of Tradition”, un proiect finanțat
    printr-un program european. Evenimentul aduce în prim-plan atât
    tradițiile noastre autentice, cât și deschiderea spre forme moderne de
    expresie artistică.
    Prima zi a festivalului a fost dedicată folclorului tradițional.
    Capetele de afiș au fost îndrăgitul interpret Nicolae Furdui Iancu și
    renumitul ansamblu Plăieșii din Chișinău, care au încântat publicul cu
    un spectacol de excepție. Pe scenă au urcat, de asemenea, ansambluri și
    grupuri vocal-folclorice care au reprezentat multiculturalitatea
    specifică zonei.
    A doua zi a adus o atmosferă incendiară pentru iubitorii de muzică
    electronică. Publicul s-a bucurat de energia unor artiști consacrați
    precum DJ Sava, DJ Project, dar și de proiectul inovator Dacika, care a
    reușit să îmbine armonios muzica tradițională românească cu ritmuri
    moderne și diversificate.
    Astăzi, în Cetatea Ardud, vă așteptăm la o seară de neuitat, alături
    de artiști de top: Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub, Eugenia Nicolae și
    Irina Sârbu Band.
    Zilele Orașului Ardud confirmă și în acest an tradiția unor evenimente
    de calitate, care trec dincolo de simplul divertisment și devin o
    adevărată celebrare a valorilor culturale și a comunității noastre.
    ”Vă așteptăm în Cetatea Ardud pentru ultima seară a festivalului – o
    experiență de neratat!”, spun orgabnizatorii.

