Zilele Orașului Ardud 2025 – „Echoes of Tradition”, o ediție de succes

Zilele Orașului Ardud se desfășoară și anul acesta, în perioada 15-17

august, sub conceptul „Echoes of Tradition”, un proiect finanțat

printr-un program european. Evenimentul aduce în prim-plan atât

tradițiile noastre autentice, cât și deschiderea spre forme moderne de

expresie artistică.

Prima zi a festivalului a fost dedicată folclorului tradițional.

Capetele de afiș au fost îndrăgitul interpret Nicolae Furdui Iancu și

renumitul ansamblu Plăieșii din Chișinău, care au încântat publicul cu

un spectacol de excepție. Pe scenă au urcat, de asemenea, ansambluri și

grupuri vocal-folclorice care au reprezentat multiculturalitatea

specifică zonei.

A doua zi a adus o atmosferă incendiară pentru iubitorii de muzică

electronică. Publicul s-a bucurat de energia unor artiști consacrați

precum DJ Sava, DJ Project, dar și de proiectul inovator Dacika, care a

reușit să îmbine armonios muzica tradițională românească cu ritmuri

moderne și diversificate.

Astăzi, în Cetatea Ardud, vă așteptăm la o seară de neuitat, alături

de artiști de top: Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub, Eugenia Nicolae și

Irina Sârbu Band.

Zilele Orașului Ardud confirmă și în acest an tradiția unor evenimente

de calitate, care trec dincolo de simplul divertisment și devin o

adevărată celebrare a valorilor culturale și a comunității noastre.

”Vă așteptăm în Cetatea Ardud pentru ultima seară a festivalului – o

experiență de neratat!”, spun orgabnizatorii.