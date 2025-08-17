Zilele Orașului Ardud 2025 – „Echoes of Tradition”, o ediție de succes

Zilele Orașului Ardud se desfășoară și anul acesta, în perioada 15-17
august, sub conceptul „Echoes of Tradition”, un proiect finanțat
printr-un program european. Evenimentul aduce în prim-plan atât
tradițiile noastre autentice, cât și deschiderea spre forme moderne de
expresie artistică.
Prima zi a festivalului a fost dedicată folclorului tradițional.
Capetele de afiș au fost îndrăgitul interpret Nicolae Furdui Iancu și
renumitul ansamblu Plăieșii din Chișinău, care au încântat publicul cu
un spectacol de excepție. Pe scenă au urcat, de asemenea, ansambluri și
grupuri vocal-folclorice care au reprezentat multiculturalitatea
specifică zonei.
A doua zi a adus o atmosferă incendiară pentru iubitorii de muzică
electronică. Publicul s-a bucurat de energia unor artiști consacrați
precum DJ Sava, DJ Project, dar și de proiectul inovator Dacika, care a
reușit să îmbine armonios muzica tradițională românească cu ritmuri
moderne și diversificate.
Astăzi, în Cetatea Ardud, vă așteptăm la o seară de neuitat, alături
de artiști de top: Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub, Eugenia Nicolae și
Irina Sârbu Band.
Zilele Orașului Ardud confirmă și în acest an tradiția unor evenimente
de calitate, care trec dincolo de simplul divertisment și devin o
adevărată celebrare a valorilor culturale și a comunității noastre.
”Vă așteptăm în Cetatea Ardud pentru ultima seară a festivalului – o
experiență de neratat!”, spun orgabnizatorii.