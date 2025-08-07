Zilele Orașului Ardud la Cetatea Ardud! Trei zile de sărbătoare şi distracţie

Primăria şi Consiliul Local Ardud, în calitate de organizatori invită ardudenii şi oaspeţii lor să participe împreună la Zilele Orașului Ardud, un eveniment finanțat din fonduri europene. Sub conceptul “Echoes of Tradition”, în perioada 15-17 august, organizatorii aduc pe scena frumusețea și diversitatea folclorului, trecut, prezent și viitor, reinterpretat în stiluri moderne cu invitați deosebiți pe gustul tuturor, unii pentru prima dată în județul Satu Mare.

15 AUGUST – Zi dedicată muzicii și dansurilor tradiționale. Toţi cei prezenţi se vor bucura de parada portului popular, de cântece și dansuri românești, maghiare și șvăbești.

Pe scenă: Ansamblul Folcloric “Plăieșii” (Chișinău) și Nicolae Furdui Iancu, alături de partenerii oraşului Ardud din Ungaria și Ucraina, precum și cercurile de dans românesc, maghiar și șvăbesc ale Casei de Cultură “Dr Augustin Mircea” Ardud.

16 AUGUST – Seara Electric ARDUD! Tradiția se îmbină cu sound-ul actual. Seara va fi deschisă cu Cercul de balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea”, şi va continua cu trupa Madness Avenue. Seara prinde viață cu DJ Sava, Dacika și piesele consacrate ale lui DJ Project.

17 AUGUST – CONTEMPORARY folklore! Pe scena din Cetatea Ardud se dezlănțuie energia Lupilor lui Calancea, Zdob și Zdub și Eugenia Nicolae, dar și invitați din Ungaria, trupa Irigy Hónaljmirigy.

În cadrul Zilelor Orașului Ardud, organizatorii au pregătit și secțiunea „Talente de ACASĂ”, unde în fiecare zi vor urca pe scenă copiii și tinerii din comunitatea ardudană, cei care s-au înscris pentru a-și promova talentul, pasiunea și munca lor artistică. Organizatorii le oferă un spațiu de exprimare, apreciere și încurajare!

“Rămâneți aproape de noi pentru a afla programul complet al celor trei zile de distracție de la Ardud!

Vă așteptăm zile pline de muzică și voie bună în Cetatea Ardud! Haideți să celebrăm împreună valorile care ne unesc!”, spun organizatorii evenimentului.