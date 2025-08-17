Zilele Orașului Negrești-Oaș 2025 au adunat mii de oameni în inima Țării Oașului

SĂRBĂTOARE

– Trei zile de spectacole, tradiții și emoții: de la „Zestrea Oașului” la concertele VOLTAJ, ADDA, Holy Molly și AMNA

Negrești-Oaș s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare în perioada 15–17 august 2025, când a găzduit una dintre cele mai așteptate ediții ale Zilelor Orașului. Evenimentul a reunit mii de localnici și oaspeți veniți din țară și din străinătate, oferind un program variat: parade festive, recitaluri folclorice, concerte cu artiști consacrați, momente solemne, dar și petreceri care au ținut publicul în mișcare până târziu în noapte.

Deschidere oficială și premierea tinerilor excepționali

Sărbătoarea a debutat cu o ceremonie oficială emoționantă, în cadrul căreia au fost premiați elevii cu rezultate deosebite – adevărați ambasadori ai excelenței academice. De asemenea, în cadrul Festivalului Patrimoniului „Zestrea Oașului”, organizat pentru a 25-a oară, comunitatea și-a cinstit tradițiile și valorile, transformând evenimentul într-o platformă de unitate.

Primarul Aurelia Fedorca a subliniat rolul central al festivalului, afirmând că acesta a fost „mai mult decât o sărbătoare – o reîntregire a familiei oșenești și o celebrare a identității noastre”.

Au fost recompensați elevi de elită, între care: Pap Szilvia, șefă de promoție și cea mai mare notă la Bacalaureat, Moiș Ana Alexandra, șefa de promoție la Evaluarea Națională, dar și alți tineri care au excelat în educație, artă și cultură. Festivalul a fost, astfel, și o scenă a recunoașterii performanței și a educației de calitate.

Oaspeți de seamă

La eveniment au luat parte, printre alții, Gheorghe Cârciu – europarlamentar, Tibil Ioan – subprefect, Instituția Prefectului Satu Mare, Pataki Csaba – președintele Consiliului Județean Satu Mare, Kallos Zoltan – secretar de stat în Ministerul Educației, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, consilierul județean Gheorghe Marincaș, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămașan-Ilieș, primarii Mariana-Monica Sobius (Tarna Mare), Lenuța Cornea (Bixad), Toma Betea (Racșa) și Ioan Bumb (Călinești-Oaș), precum și președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, consilierul local Ciprian Crăciun și prim-vicepreședintele TSD Satu Mare.

”Le mulțumesc, totodată, Părintelui Protopop Marcel Malanca, Părintelui Protopop Iacob Feier și preoților slujitori din oraș, care ne-au fost alături cu binecuvântarea și rugăciunea lor”, a mai spus Fedorca.

Cetățeni de onoare

În semn de recunoștință, titlul de Cetățean de Onoare al orașului a fost acordat unor personalități care au dus mai departe numele Negreștiului:

Dr. Emil Moiș, reputat chirurg și profesor universitar, apreciat în marile centre medicale din țară și străinătate.

Dorel Petrehuș, artist vizual și curator, omul care a transformat Muzeul Țării Oașului într-un reper al culturii contemporane.

Prin activitatea lor, cei doi au devenit adevărați ambasadori ai valorilor oșenești.

Spectacole pentru toate gusturile

Programul artistic a adus pe scenă atât talente locale, cât și artiști de top. Publicul s-a bucurat de concertele susținute de AMNA, Holy Molly, ADDA și VOLTAJ, dar și de recitaluri folclorice cu nume mari ale scenei tradiționale: Rafila Bărbos, Maria Tripon, Antonel Micle, Crina Horincar, Nicu Pop și ansamblurile „Oașul” și „Sânzienele”.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de parade, dansuri, petreceri cu DJ până târziu în noapte și un spectacol de artificii spectaculos, care a închis ediția din acest an.

O comunitate unită

Pe parcursul celor trei zile, Negrești-Oaș a fost mai mult decât un oraș sărbătorit: a fost o comunitate unită, care și-a cinstit trecutul și și-a celebrat prezentul, demonstrând încă o dată că tradiția și modernitatea pot conviețui pe aceeași scenă.

Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, alături de Casa Orășenească de Cultură, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, CJCPCT Satu Mare și Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș.