Zilele Revistei Cronograf – Ediția a VIII-a, Satu Mare

La Satu Mare s-a desfășurat ediția a VIII-a a Zilelor Revistei Cronograf, un eveniment de amploare culturală care a reunit scriitori, poeți și oameni de cultură din țară și din străinătate.

În cadrul manifestării au fost prezenți autori din Turcia, Israel, Germania, Serbia, Republica Moldova, Baia Mare și Târgu Lăpuș, care au adus în fața publicului volume recente, poezie, eseuri și reflecții literare. Atmosfera a fost una de prietenie și efervescență artistică, fiecare moment subliniind forța literaturii de a apropia oameni și de a crea punți între culturi.

S- a discutat despre pace și dorința ca lumea să revină la ea.

Pe parcursul întâlnirilor, s-au derulat lansări de carte, recitaluri de poezie, mese rotunde și discuții fertile, în care experiențele diferite s-au unit într-un dialog viu. Revista Cronograf s-a dovedit încă o dată a fi o platformă culturală deschisă, care susține literatura contemporană și promovează legăturile internaționale.

Ediția de la Satu Mare a confirmat rolul deosebit al acestui festival: acela de a celebra literatura ca limbaj universal, care transcende granițe și aduce împreună sensibilități și voci din întreaga lume.