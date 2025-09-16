ACȚIUNE. Peste 400 de sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice în județul Satu Mare

Polițiștii rutieri au desfășurat, între 9–14 septembrie, acțiuni de prevenire și sancționare a abaterilor comise de participanții vulnerabili la trafic



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au derulat, în perioada 9–14 septembrie, acțiuni punctuale la nivel județean pentru creșterea siguranței pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice. Campania a avut scop preventiv, dar și de responsabilizare a celor mai vulnerabili participanți la trafic.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 118 sancțiuni contravenționale pietonilor care au încălcat normele rutiere, valoarea amenzilor depășind 10.000 de lei. În 67 de cazuri au fost acordate avertismente scrise, pentru a atrage atenția asupra riscurilor generate de un comportament imprudent.

Bicicliștii au fost vizați de cele mai multe măsuri: 256 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 68.000 de lei. Totodată, polițiștii au aplicat 171 de avertismente scrise, punând accent pe educație rutieră și pe prevenție.

Pentru nerespectarea legislației rutiere, conducătorii de trotinete electrice au primit 23 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 7.000 de lei, alături de 14 avertismente.

Polițiștii rutieri anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare. Scopul lor este reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.