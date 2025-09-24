Activitate muzicală pentru preșcolari la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare organizează marți, 7 octombrie 2025, de la ora 17:00, o activitate muzicală destinată copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani.

Programul va fi coordonat de profesoara Szabó Alíz și va cuprinde jocuri pentru dezvoltarea ritmului, învățarea unor cântece pentru copii, descoperirea cântecelor populare maghiare, precum și activități de cânt și mișcare în grup.

Evenimentul are scop educativ și recreativ, oferindu-le celor mici posibilitatea de a descoperi muzica prin joc și socializare.

Activitatea se va desfășura la Biblioteca Județeană Satu Mare, iar intrarea este liberă.