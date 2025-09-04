AJF Satu Mare: Vom avea cel mai echilibrat ELITE din ultimii ani?

La acest sfârșit de săptămână pornește la drum cel mai așteptat campionat organizat de AJF Satu Mare, Liga a 4-a ELITE. E competiția care oferă la final campioana județului și totodată echipa ce va participa la barajul de promovare în Liga a 3-a.

Ultimii ani ne-au demonstrat că județul Satu Mare oferă un fotbal de calitate la acest nivel dacă ținem cont că echipele campioane, CSM Olimpia, CSM Victoria Carei, SC Olimpia MCMXXI, Oașul și Unirea Tășnad au câștigat meciurile de baraj și, cu excepția oșenilor, au ajuns la nivelul eșalonului trei.

Anul acesta se anunță a fi cel mai echilibrat campionat, cel puțin după rezultatele consemnate în august în meciurile de verificare. Și mai ales după mișcările de jucători pe care cele opt echipe le-au făcut.

Oașul Negrești Oaș, vicecampioana sezonului trecut, a rămas cu Vasile Pop antrenor principal dar a schimbat în mare parte lotul, vedeta echipei, Alex Mărieș alegând să treacă la vecinii de la Talna Orașu Nou. Iar echipa din Orașu Nou îl are pe Gabriel Costea ca antrenor -jucător și a reușit câteva achiziții interesante. De asemenea, Turul Micula cu un antrenor, Cristi Popa extrem de ambițios, va porni la drum cu un lot tânăr din care fac parte jucători ce au evoluat la nivelul ligii a 3-a și chiar a 2-a.

Nou promovata Someșul Odoreu are ambiții mari și l-a adus pe experimentatul Denis Cubaș alături de Angelo Șimon iar în lot sunt câțiva stranieri , via Soccer Viza, interesanți.

Recolta Dorolț cu Sorin Marian pe banca tehnică a avut o serie de rezultate pozitive în amicale și se anunță o candidată la podium. La fel și Victoria Carei care cu Tabi Zsolt antrenor principal a căutat să strângă în jurul veteranului Imi Tempfli și a fraților Nyilvan un lot echilibrat valoric. Rămâne de văzut cum se va prezenta satelitul celor de la Unirea Tășnad. Echipa va juca meciurile de acasă la Decebal și e singura necunoscută la începutul sezonului din ELITE.

Programul primei etape va fi anunțat vineri dimineață pe site-ul AJF Satu Mare și al GNV.

Liga a IV-a ELITE –

1. Recolta Dorolţ

2. Talna Oraşu Nou

3.CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

4. Turul Micula

5.CSM Victoria Carei

6. ACS Oaşul 1969

7.Unirea Tăşnad II / Decebal*

8. FC Someşul Odoreu

*Unirea Tăşnad II îşi dispută jocurile de acasă pe terenul din Decebal

Etapa 1 – 6/7 septembrie

Recolta Dorolţ – FC Someşul Odoreu

Talna Oraşu Nou -Unirea Tăşnad II / Decebal

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Oaşul 1969

Turul Micula – CSM Victoria Carei

Etapa 2 – 13/14 septembrie

Unirea Tăşnad II / Decebal – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou

CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

FC Someşul Odoreu – ACS Turul Micula

Etapa 3 – 20/21 septembrie

Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969

Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula

Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu

Etapa 4 – 27/28 septembrie

CSM Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou

FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 -Unirea Tăşnad II / Decebal

Etapa 5 – 4/5 octombrie

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula

AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei

Etapa 6 – 11/12 octombrie

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACSC Recolta Dorolţ

AFCS Talna Oraşu Nou – FC Someşul Odoreu

ACS Turul Micula -Unirea Tăşnad II / Decebal

CSM Victoria Carei – ACS Oaşul 1969

Etapa 7 – 18/19 octombrie

ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 – ACS Turul Micula

FC Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei