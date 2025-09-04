AJF Satu Mare: Vom avea cel mai echilibrat ELITE din ultimii ani?

La acest sfârșit de săptămână pornește la drum cel mai așteptat campionat organizat de AJF Satu Mare, Liga a 4-a ELITE. E competiția care oferă la final campioana județului și totodată echipa ce va participa la barajul de promovare în Liga a 3-a.
Ultimii ani ne-au demonstrat că județul Satu Mare oferă un fotbal de calitate la acest nivel dacă ținem cont că echipele campioane, CSM Olimpia, CSM Victoria Carei, SC Olimpia MCMXXI, Oașul și Unirea Tășnad au câștigat meciurile de baraj și, cu excepția oșenilor, au ajuns la nivelul eșalonului trei.
Anul acesta se anunță a fi cel mai echilibrat campionat, cel puțin după rezultatele consemnate în august în meciurile de verificare. Și mai ales după mișcările de jucători pe care cele opt echipe le-au făcut.
Oașul Negrești Oaș, vicecampioana sezonului trecut, a rămas cu Vasile Pop antrenor principal dar a schimbat în mare parte lotul, vedeta echipei, Alex Mărieș alegând să treacă la vecinii de la Talna Orașu Nou. Iar echipa din Orașu Nou îl are pe Gabriel Costea ca antrenor -jucător și a reușit câteva achiziții interesante. De asemenea, Turul Micula cu un antrenor, Cristi Popa extrem de ambițios, va porni la drum cu un lot tânăr din care fac parte jucători ce au evoluat la nivelul ligii a 3-a și chiar a 2-a.
Nou promovata Someșul Odoreu are ambiții mari și l-a adus pe experimentatul Denis Cubaș alături de Angelo Șimon iar în lot sunt câțiva stranieri , via Soccer Viza, interesanți.
Recolta Dorolț cu Sorin Marian pe banca tehnică a avut o serie de rezultate pozitive în amicale și se anunță o candidată la podium. La fel și Victoria Carei care cu Tabi Zsolt antrenor principal a căutat să strângă în jurul veteranului Imi Tempfli și a fraților Nyilvan un lot echilibrat valoric. Rămâne de văzut cum se va prezenta satelitul celor de la Unirea Tășnad. Echipa va juca meciurile de acasă la Decebal și e singura necunoscută la începutul sezonului din ELITE.
Programul primei etape va fi anunțat vineri dimineață pe site-ul AJF Satu Mare și al GNV.
Liga a IV-a ELITE –
1. Recolta Dorolţ
2. Talna Oraşu Nou
3.CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
4. Turul Micula
5.CSM Victoria Carei
6. ACS Oaşul 1969
7.Unirea Tăşnad II / Decebal*
8. FC Someşul Odoreu
*Unirea Tăşnad II îşi dispută jocurile de acasă pe terenul din Decebal
Etapa 1 – 6/7 septembrie
Recolta Dorolţ – FC Someşul Odoreu
Talna Oraşu Nou -Unirea Tăşnad II / Decebal
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Oaşul 1969
Turul Micula – CSM Victoria Carei
Etapa 2 – 13/14 septembrie
Unirea Tăşnad II / Decebal – ACSC Recolta Dorolţ
ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou
CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
FC Someşul Odoreu – ACS Turul Micula
Etapa 3 – 20/21 septembrie
Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969
Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula
Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu
Etapa 4 – 27/28 septembrie
CSM Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ
ACS Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou
FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 -Unirea Tăşnad II / Decebal
Etapa 5 – 4/5 octombrie
ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula
AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei
Etapa 6 – 11/12 octombrie
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACSC Recolta Dorolţ
AFCS Talna Oraşu Nou – FC Someşul Odoreu
ACS Turul Micula -Unirea Tăşnad II / Decebal
CSM Victoria Carei – ACS Oaşul 1969
Etapa 7 – 18/19 octombrie
ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 – ACS Turul Micula
FC Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei