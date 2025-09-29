ALERTĂ SANITARĂ Trei sătmăreni, în stare gravă la Terapie Intensivă, după ce au consumat ciuperci culese din pădure

DSP avertizează populația asupra riscului major de intoxicații cu buretele viperei

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare avertizează populația cu privire la riscul crescut de intoxicații grave cauzate de consumul de ciuperci culese din flora spontană. Trei sătmăreni se află în stare gravă Terapie Intensivă, după ce au consumat ciuperci culese din pădure.

Ciupercile culese din pădure puteau fi fatale

Duminică, 28 septembrie 2025, la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – Secția Anestezie și Terapie Intensivă, au fost internați trei pacienți din localitatea Bârsău de Sus (zona Codru), cu suspiciune de intoxicație acută cu ciuperci. Potrivit medicilor, aceștia ar fi consumat ciuperci din specia Amanita phalloides, cunoscută popular drept buretele viperei sau buretele alb, una dintre cele mai toxice ciuperci existente.

Pacienții se află în stare gravă, prezentând confuzie, delir și tulburări digestive severe, fiind necesară dializa de urgență imediat după internare.

Recomandările DSP pentru populație

❌ Nu consumați ciuperci culese din pădure sau din surse necontrolate.

✅ Achiziționați ciuperci doar din locuri autorizate , unde produsele sunt verificate sanitar-veterinar.

⚠️ Nu oferiți ciuperci de proveniență necunoscută copiilor, persoanelor vârstnice sau celor cu afecțiuni cronice.

❌ Nu vă bazați pe criterii precum culoare, miros sau gust pentru a identifica ciupercile comestibile.

🚑 În caz de suspiciune de intoxicație, prezentați-vă de urgență la spital și nu recurgeți la tratamente improvizate acasă.

Simptome care pot indica o intoxicație cu ciuperci

greață și vărsături

dureri abdominale și diaree

transpirații abundente

confuzie sau halucinații

DSP Satu Mare, împreună cu unitățile medicale județene, monitorizează atent situația și solicită tuturor locuitorilor să dea dovadă de responsabilitate și prudență în consumul de ciuperci.